Realiza-se nos próximos dias 16 e 17 de fevereiro a primeira edição da Exposição de Orquídeas do concelho de Cantanhede, que terá lugar no salão dos Bombeiros Voluntários locais.

A iniciativa é de participação livre e gratuita, e surge no âmbito de uma parceria entre a edilidade cantanhedense, através do Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor e a Associação Portuguesa de Orquidófilos.

Os visitantes poderão também aprender mais sobre orquídeas assistindo à palestra “Cattleya e seu cultivo”, por Graziela Meister, que se realiza no dia 16 de fevereiro, sábado, às 15h30. À mesma hora, mas no dia seguinte, domingo, 17 de fevereiro, será a vez de José Costa apresentar o colóquio “Dendrobium, cultivo e sua montagem em árvores”. Os espécimes de orquídeas que estarão no evento serão facultados por expositores, associados e orquidófilos em geral, que poderão ser comercializados, estimulando a venda de orquídeas por parte dos floricultores do concelho.