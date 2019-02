A Fase Municipal do Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL), promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), vai decorrer, no próximo dia 22 de fevereiro, pelas 20h, no Cineteatro de Anadia.

O CIL é um concurso escolar, promovido pela Rede de Bibliotecas da CIRA, dirigido a todos os estabelecimentos de ensino das redes pública e privada dos 11 Municípios que compõem a Região de Aveiro. Tem como intuito, proporcionar à comunidade educativa uma oportunidade renovada de estimular, nos alunos, o gosto pelo livro e pela leitura.

O concurso tem ainda como objetivos “promover o prazer de ler e estimular o desenvolvimento de competências, no âmbito da leitura, durante o seu percurso escolar, do 1.º Ciclo ao ensino secundário”.

A Fase Municipal destina-se aos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, Ensino Secundário e Centro Qualifica, apurados na Fase de Escola realizada no Agrupamento de Escolas de Anadia, Colégio Nossa Senhora da Assunção, Salesianos de Mogofores, Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada e Centro Qualifica.

De acordo com o regulamento, as obras de leitura obrigatória são: “O Caracol que descobriu a importância da lentidão”, de Luís Sepúlveda (1.º Ciclo); “Os Ciganos”, de Sophia de Mello Breyner Andresen e Pedro Sousa Tavares (2.º ciclo); “As cidades de papel”, de John Green (3.º Ciclo e Centro Qualifica); e “O pintor debaixo do lava-loiças”, de Afonso Cruz (Ensino Secundário).

Os vencedores, de cada nível de ensino, têm direito a um prémio pecuniário, e irão representar o Município de Anadia na Fase Intermunicipal, que se realizará em Aveiro no dia 4 de maio. Todos os alunos receberão um Certificado de Participação.