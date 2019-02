Decorreram nos dias 2 e 3, no Velódromo Nacional em Sangalhos, os Campeonatos Nacionais de Pista que contaram com mais de 150 atletas para a disputa dos 32 títulos nacionais. Participaram atletas das mais variadas categorias desde cadetes até aos veteranos com mais de 60 anos, incluindo paraciclistas. As disciplinas com títulos em disputa foram eliminação, scratch, corrida por pontos, perseguição por equipas, perseguição individual e 1km contrarrelógio.

De notar que a Federação Portuguesa de Ciclismo destacou que o elevado número de atletas inscritos “revelou o crescimento e a vitalidade da vertente de pista, que também congregou muitos adeptos, que coloriram as bancadas durante muitos períodos deste fim de semana”.

Em elites masculinos, o destaque vai para Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), que conquistou o título de campeão nacional de perseguição individual e da corrida por pontos. Já o título de campeão nacional de scratch foi para Miguel do Rego (CM Aubervilliers).

Entre a elite feminina, Maria Martins (Sopela Women’s Team) sagrou-se campeã nacional de scratch, eliminação e corrida por pontos. Soraia Silva (Velo Performance), atleta natural da Bairrada, foi vice-campeã nas três disciplinas.

As equipas mais proveitosas nas camadas jovens foram os minhotos da Seissa/KTM Bikeseven/Matias & Araújo/Frulact), com cinco títulos, e a Bairrada, com três.

Relativamente aos atletas do CC Bairrada, conquistaram 3 títulos nacionais. A cadete Beatriz Pereira foi Campeã Nacional Corrida por Pontos, a júnior Margarida Martins foi Campeã Nacional Scratch e o júnior Diogo Narciso foi Campeão Nacional Corrida por Pontos.

O Clube de Ciclismo da Bairrada mencionou que “foram dois dias duros, exigentes, de competição mas em que fomos recompensados com várias medalhas e camisolas de campeões nacionais”.

A competição regressa ao Velódromo Nacional em Sangalhos já no próximo sábado, com a disputa do Troféu SUNLIVE, última prova da Taça de Portugal.

Classificações. CC Bairrada. Scratch-Cadetes Femininas. Beatriz Pereira (2.ª). Juniores femininas: Margarida Martins (1.ª). Beatriz Martins (3.ª). Sara Neves (6.ª).

Juniores masculinos: Diogo Narciso (2.º). João Carvalho (5.º) Alexandre Alves (18.º). Eliminação-

Cadetes femininas: Beatriz Pereira (3.ª).

Juniores femininas: Beatriz Martins (3.ª). Margarida Martins (4.ª). Sara Neves (5.ª).

Juniores masculinos: Diogo Narciso (2.º). João Carvalho (10.º). Tomás Viegas (16.º). Corrida por Pontos: Cadetes femininas: Beatriz Pereira (1.ª).

Juniores femininas: Margarida Martins (2.ª). Sara Neves (4.ª). Beatriz Martins (7.ª).

Juniores masculinos: Diogo Narciso (1.º). João Carvalho (13.º). Rúben Saldanha (21.º).

Perseguição por Equipas: CC Bairrada (2.ª).

Prova de Abertura passa na Bairrada

Numa organização conjunta da Associação de Ciclismo da Beira Litoral e da Federação Portuguesa de Ciclismo, com a colaboração da CIRA – Região de Aveiro, e dos Jogos Santa Casa, vai realizar-se este domingo, a primeira grande competição da época, a “Prova de Abertura – Região de Aveiro”.

Este evento tem um interesse acrescido, uma vez que será a primeira prova pontuável para a Taça de Portugal de Elites e Sub-23.

Deverão estar presentes a fina flor do ciclismo nacional, uma vez que estão inscritas todas as equipas continentais e de clube, e ainda 2 espanholas, devendo o pelotão ter mais de 100 participantes.

Os atletas partirão de Sever do Vouga, frente à Câmara, pelas 12h, e terão passagem por Albergaria-a-Velha, Alquerubim, Águeda, Borralha, Oliveira do Bairro, Sangalhos (variante), Canha, Anadia, (Av. Das Laranjeiras e Centro), Mogofores, Ancas, Amoreira da Gândara, Troviscal, Palhaça, Vagos, Ílhavo, Aveiro (EN 109), Cacia, Salreu, Ovar, com chegada a Estarreja, na Rua dos Bombeiros, pelas 16h.

A passagem por Águeda deve ocorrer pelas 13h, Oliveira do Bairro (13h15), Anadia (13h30), Palhaça (14h) e Vagos (14h07).

Espera-se uma boa jornada de ciclismo, prestigiando a modalidade, os atletas, assim como os concelhos da Região de Aveiro, integrados na CIRA.