Por: Teresa Gonçalves

CARNEIRO

21 de março a 20 de abril

CARTA: RODA DA FORTUNA – Significa Instabilidade

AMOR – Agradáveis novidades poderão surgir no setor sentimental. Partilhe momentos de romantismo e cumplicidade com o seu par.

SAÚDE – Tendência para alguma irritabilidade.

DINHEIRO – Poderão eventualmente surgir algumas oportunidades de negócio. Aproveite-as mas não faça nada com base em intuição, tudo tem que ser bem fundamentado.

***

21 de abril a 20 de maio

CARTA: MUNDO – Significa Êxito

AMOR – Bom período para definir sentimentos e mesmo para fazer alterações na sua vida sentimental. Os novos relacionamentos começarão da melhor maneira. O momento é de sair em busca de novos desafios e aventuras.

SAÚDE – Saúde protegida e sem problemas de ordem maior.

DINHEIRO – Deve marcar posições e exigir tudo o que lhe parecer de seu direito. Se achar que merece, ninguém terá a coragem de lhe negar o que é seu por direito.

***



GÉMEOS

21 de maio a 21 de junho

CARTA: IMPERADOR – Significa Autoridade

AMOR – O desejo de estabilidade está mais aguçado do que nunca, porém a pressa pode ser inimiga da perfeição. Viva um dia de cada vez, aproveitando ao máximo o que o destino lhe traz.

SAÚDE – Evite fazer esforços que exijam muito de si.

DINHEIRO – Durante esta semana preveem-se melhorias no setor profissional, novas solicitações trazem segurança e bem-estar. Vai sentir-se motivado para novos voos, estará motivado em melhorar as suas competências através dos estudos e expansão dos seus horizontes. Aproveite esta força impulsionadora.

***

22 de junho a 22 de julho

CARTA: TEMPERANÇA – Significa Equilíbrio

AMOR – Evite ser demasiado inflexível consigo e com os outros. Aceite as diferenças como parte da sua aprendizagem e evolução pessoal e tente dedicar mais tempo ao seu par.

SAÚDE – Procure beber mais líquidos para obrigar os seus rins a funcionarem melhor.

DINHEIRO – Não se deixe influenciar por terceiros, realize as suas tarefas com responsabilidade e com determinação. Na gestão orçamental compare preços, não compre coisas desnecessárias ou a preço mais elevado.

***



LEÃO



23 de julho a 22 de agosto

CARTA: PAPA – Significa Sabedoria

AMOR – Não está muito solto nos sentimentos mas necessita de falar sobre as coisas e resolver algumas questões. Por estar mais sensível, coisas sem importância poderão causar-lhe alguma agitação.

SAÚDE – Tendência para dores de cabeça e algum cansaço físico.

DINHEIRO – Mantenha-se concentrado e verá o seu rendimento aumentar substancialmente. Evite ser teimoso, defenda os seus pontos de vista sem demonstrar demasiada agressividade.

***

23 de agosto a 22 de setembro

CARTA: JUSTIÇA – Significa Justiça

AMOR – Nesta fase não é recomendável ter discussões sobre assuntos importantes porque terá dificuldade para manter o equilíbrio e pode perder o controle da situação com alguma facilidade.

SAÚDE – Controle o seu peso. Possíveis distúrbios de ordem digestiva.

DINHEIRO – Poderá ter de tratar de alguns documentos ou assuntos de ordem jurídica. Faça tudo conforme dita a lei e não terá quaisquer problemas. Forte capacidade de trabalho e de superação de problemas.

***





23 de setembro a 22 de outubro

CARTA: DEPENDURADO – Significa Sacrifício

AMOR – Aproveite esta semana para fazer aqueles contactos com pessoas e amigos que já não vê há demasiado tempo. Com o seu par seria boa ideia que de vez em quando verbalizasse sentimentos.

SAÚDE – Tendência para anemia. Tenha cuidados redobrados com a sua alimentação.

DINHEIRO – Esta semana poderá ter de apressar o ritmo porque de facto anda com alguma inércia. Não esteja a adiar o inevitável. Coloque mãos à obra.

***

23 de outubro a 21 de novembro

CARTA: DIABO – Significa Más Energias

AMOR – Aprenda a controlar sentimentos possessivos que só o farão desgastar-se desnecessariamente e não trarão nada de proveitoso para a sua relação. Não utilize palavras que possam magoar os outros.

SAÚDE – Deve evitar ambientes com energia pesada.

DINHEIRO – Não se deixe abalar por discussões desencadeadas por colegas que têm dor de cotovelo. Respeite os compromissos que assume e verá que tudo correrá sobre rodas.

***

22 de novembro a 21 de dezembro

CARTA: LOUCO – Significa Excentricidade

AMOR – Tendência para alguma instabilidade de ordem sentimental. Veja se os seus comportamentos têm sido adequados e não deixe que problemas passados venham destabilizar ainda mais a sua relação amorosa.

SAÚDE – Descanse um pouco mais do que o habitual.

DINHEIRO – Tente não se exceder em gastos que fogem ao seu orçamento familiar porque essa atitude pode revelar-se imprudente face à conjuntura que está a atravessar.

***

22 de dezembro a 19 de janeiro

CARTA: MAGO – Significa Habilidade

AMOR – Se está num relacionamento estável, semana com boas perspetivas de evolução. Organize algo romântico para a pessoa amada.

SAÚDE – Semana propensa a alguma irritabilidade e insónias.

DINHEIRO – Não desista perante os obstáculos nem a adversidade. Faça aquilo que melhor sabe fazer, organizar-se! Uma pessoa com alguma influência pode dar boas referências sobre si.

***

AQUÁRIO



20 de janeiro a 18 de fevereiro

CARTA: MORTE – Significa Renovação

AMOR – Uma desilusão amorosa poderá fazê-lo recolher-se. Pare de viver no passado e reconstrua um novo futuro baseado em alicerces mais sólidos.

SAÚDE – Poderão eventualmente surgir alguns problemas a nível ósseo.

DINHEIRO – Terá a oportunidade de proceder a mudanças positivas no âmbito profissional e gestão orçamental familiar. Com diplomacia também resolverá atritos que possam surgir no seu local de trabalho.

***



19 de fevereiro a 20 de março

CARTA: ÁS DE ESPADAS – Significa Sucesso

AMOR – No início da semana, pequenos problemas de ordem doméstica poderão irritá-lo de alguma forma, mas com a ajuda do seu par e familiares diretos, os assuntos serão facilmente ultrapassáveis e a calma reinará novamente no seu lar.

SAÚDE – Evite todo o tipo de abusos, seja na comida ou na bebida.

DINHEIRO – Aproveite esta fase para impulsionar a sua carreira. Se eventualmente surgir algum convite para trabalhar ou fazer uma formação fora, pondere porque pode ser uma mais valia. Se tiver coisas importantes a decidir, não deixe arrastar.