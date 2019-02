TAROT | NATUROPATIA | MTC | REIKI | TERAPIAS ENERGÉTICAS | CRISTALOTERAPIA

Por: Teresa Gonçalves

CARNEIRO

21 de março a 20 de abril

CARTA: ENAMORADOS – Significa Escolha

AMOR – Terá decisões importantes no plano afetivo, questões decisivas para o futuro da sua relação terão de ser postas em causa e talvez consiga dar a volta necessária para fazer as coisas acontecerem. Arrisque!

SAÚDE – Verifique o estado da sua visão.

DINHEIRO – O trabalho e o esforço serão uma constante durante esta semana, estará motivado em conseguir equilibrar as suas finanças de forma sólida e estruturada. Algumas propostas que ao início não lhe pareciam assim tão seguras podem agora apresentarem-se bem mais vantajosas.

***

21 de abril a 20 de maio

CARTA: CARRO – Significa Vitória

AMOR – Obstáculos a nível sentimental serão superados de forma positiva para ambos e esta estabilidade emotiva vai fazê-lo andar nas nuvens. Tome as rédeas desta relação e conduza-a de forma emotiva e inteligente.

SAÚDE – Tendência para problemas de circulação sanguínea.

DINHEIRO – Evolução favorável a nível financeiro. Contará com uma inteligência e capacidade analítica fora do comum. As ideias fluirão favoravelmente e irá sentir-se motivado a expô-las. Poderá eventualmente ser o centro das atenções.

***



GÉMEOS

21 de maio a 21 de junho

CARTA: DEPENDURADO – Significa Sacrifício

AMOR – Você sente que efetivamente necessita de um abanão para que a sua vida entre nos eixos, porém parece estar de pés e mãos atados. Surpreenda-se a si mesmo e defenda-se da letargia que se apoderou da sua vida.

SAÚDE – Oriente bem a sua alimentação para que não lhe faltem os principais nutrientes.

DINHEIRO – Não deixe que os seus sonhos fiquem guardados em sítios inatingíveis e caiam no esquecimento. Aspire a realizá-los e a conquistar a felicidade de ver algo que faz parte de si concretizado, dê os passos necessários nesse sentido.

***

22 de junho a 22 de julho

CARTA: JULGAMENTO – Significa Novo Ciclo

AMOR – Fase de grandes mudanças e aceleradas na sua vida sentimental. Desenvolvimentos a este nível irão necessariamente estimular o seu lado aventureiro de forma a mudar o que acha que não está bem. Não deixe que pensamentos negativos toldem os seus movimentos.

SAÚDE – Tendência para problemas de fígado e vesícula. Faça uma depuração.

DINHEIRO – Este período será propício a que você se questione sobre questões de ordem material. Pode sentir algum deslumbramento por coisas materiais e pelo conforto que o dinheiro lhe poderá proporcionar. Mas lembre-se que a riqueza é um estado de espírito.

***



LEÃO



23 de julho a 22 de agosto

CARTA: FORÇA – Significa Domínio

AMOR – Não adianta esforçar-se demasiado para que o seu par o compreenda. Não culpe a sua cara metade de situações que sabe de antemão que são da sua exclusiva responsabilidade. A sua inflexibilidade poderá colocar tudo a perder. Modere o seu feitio porque ao ferver em pouca água aumentará os conflitos já existentes.

SAÚDE – Tenha em atenção excessos que lhe podem ser prejudiciais.

DINHEIRO – As coisas não têm tendência para lhe caírem do céu, todavia com um pouco de mais esforço da sua parte verá os frutos que ambiciona. Não leve para o seu local de trabalho os problemas de ordem pessoal.

***

23 de agosto a 22 de setembro

CARTA: PAPISA – Significa Mistério

AMOR – Valorize todos os momentos com a pessoa que escolheu para ter ao seu lado. Com uma boa dose de paciência verá questões pertinentes resolvidas de forma rápida e indolor. Sacrifique um pouco da sua comodidade em prol da família.

SAÚDE – Tendência para o aumento de peso. Reduza gorduras e hidratos de carbono.

DINHEIRO – A sua sensibilidade que esta semana andará mais apurada, fará com que exploda à menor crítica. Controle esta fase de extrema impulsividade. Poderá ser abordado por um colega de trabalho no sentido de guardar uma confidência, mostre-se digno dessa confiança.

***





23 de setembro a 22 de outubro

CARTA: ESTRELA – Significa Esperança

AMOR – Por vezes temos de deixar a vida seguir seu curso, outras porém há que temos de tomar as rédeas do destino e programar tudo ao milímetro para não nos afastarmos das intenções que tínhamos desde o início. Dê atenção especial ao seu par.

SAÚDE – Saia de casa. Faça caminhadas ao ar livre.

DINHEIRO – Nem sempre as coisas correm como planeado, todavia não deve sentir insegurança porque o problema não está em si mas sim numa sequência de acontecimentos que o levaram ao ponto onde se encontra. Período de finanças equilibradas.

***

23 de outubro a 21 de novembro

CARTA: MAGO – Que significa Habilidade

AMOR – Não tenha receio de se expor e manifestar o que sente em relação ao seu par. Novas amizades poderão surgir no seu caminho, poderá eventualmente ter de fazer uma seleção criteriosa em relação a elas.

SAÚDE – Tendência para enxaquecas e insónias. Evite bebidas estimulantes antes de dormir.

DINHEIRO – Domine a tendência para o pessimismo que forçosamente boicotará a fé que tem em si. Os seus superiores acreditam no seu potencial, é a sua vez de fazer com que os avanços aconteçam. Concentre-se e avance sem receio de falhar.

***

22 de novembro a 21 de dezembro

CARTA: EREMITA – Significa Solidão

AMOR – Esta semana sentirá necessidade de algum recolhimento, estar apenas com aquelas pessoas que lhe dizem algo e lhe dão amor e amizade sem exigir nada em troca. Coloque alguma ordem em assuntos domésticos.

SAÚDE – Tendência para problemas ósseos e tendinites de esforço.

DINHEIRO – Ser demasiado modesto nem sempre é uma virtude. Deve reconhecer o seu valor pois só assim os outros também o reconhecerão. Não gaste dinheiro em coisas inúteis pois esta fase é de contenção orçamental e pode necessitar dele para coisas verdadeiramente necessárias.

***

22 de dezembro a 19 de janeiro

CARTA: TORRE – Significa Colapso

AMOR – Quando sentir que não tem estrutura para aguentar as diferenças sem partir para discussões desgastantes, afaste-se, respire fundo e só volte à questão em si quando estiver suficientemente calmo. Não deixe as coisas complicarem. Veja o lado do seu par.

SAÚDE – É importante que ouça os sinais que o seu corpo lhe transmite. Se este lhe pedir para abrandar não pense duas vezes.

DINHEIRO – Saiba interpretar certos sinais, não é boa altura para fazer certos investimentos porque as coisas podem não correr exatamente como pretende. No trabalho não invente de fazer várias coisas ao mesmo tempo, pode não conseguir fazer nenhuma.

***

AQUÁRIO



20 de janeiro a 18 de fevereiro

CARTA: IMPERATRIZ – Significa Realização

AMOR – Período emocionalmente estável. Não leve para casa questões de trabalho que interferirão com o normal desenrolar da sua vida familiar. Procure não descarregar as tensões e o stress acumulado no seu par.

SAÚDE – Fase propícia a tendências depressivas. Não se feche em si mesmo, desabafe as suas preocupações com alguém.

DINHEIRO – Seja mais humilde e ouça as sugestões de quem tem mais experiência do que você, certamente terá muito mais a aprender do que aquilo que pensa. Procure ser um pouco mais ambicioso e veja o dinheiro como um meio de chegar aos seus objetivos.

***



19 de fevereiro a 20 de março

CARTA: JUSTIÇA – Significa Justiça

AMOR – Emoções intensas e pequenos problemas poderão tentar tirar-lhe o sossego, porém estará perfeitamente à altura dos desafios impostos e saberá tirar partido de situações vividas anteriormente e com as quais aprendeu a alterar a sua forma de vivenciar os problemas.

SAÚDE – Tendência para problemas de ordem digestiva.

DINHEIRO – Dê tempo ao tempo e verá os frutos do seu trabalho crescerem e amadurecerem de forma saudável. Não perca a oportunidade de ambicionar mais alto mas sempre com os pés no chão para obter o justo valor do seu investimento pessoal e financeiro.