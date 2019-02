TAROT | NATUROPATIA | MTC | REIKI | TERAPIAS ENERGÉTICAS | CRISTALOTERAPIA

Por: Teresa Gonçalves

CARNEIRO | TOURO | GÉMEOS | CARANGUEJO | LEÃO | VIRGEM | BALANÇA | ESCORPIÃO | SAGITÁRIO | CAPRICÓRNIO | AQUÁRIO | PEIXES

CARNEIRO

21 de março a 20 de abril

CARTA: EREMITA – Significa Solidão

AMOR – Estará numa fase mais vulnerável e com mais necessidade de afeto, porém não confunda carência com amor, são coisas distintas e podem gerar alguma confusão de sentimentos. Evite fazer pressão psicológica com o seu par.

SAÚDE – Poderá sentir algum desconforto e dor a nível ósseo.

DINHEIRO – Concentre-se nas metas que deseja atingir porque esta semana terá de se esforçar um pouco mais do que o habitual para atingir os objetivos a que se propôs. Faça um plano de poupança de forma a ter onde recorrer em caso de necessidade.

***

21 de abril a 20 de maio

CARTA: RODA DA FORTUNA – Significa Instabilidade

AMOR – Alguns acontecimentos inesperados podem acontecer deixando-o um pouco confuso. Terá de se adaptar a algumas mudanças que irão exigir de si alguma flexibilidade. Acredite que merece ser feliz e as mudanças que acontecerem virão com a energia de mudança positiva.

SAÚDE – Tendência para problemas de tensão arterial. Evite situações de stress.

DINHEIRO – Fase de alguma instabilidade a nível de finanças. Não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Só necessita de um empurrão extra para se afirmar definitivamente no seu trabalho.

***



GÉMEOS

21 de maio a 21 de junho

CARTA: JUSTIÇA – Significa Justiça

AMOR – Não se feche no seu mundo. Dê-se a conhecer aos outros de forma a que não se sinta tão isolado. Passe a ter mais vida social, saia com os amigos e divirta-se. Se acha que não foi correto, dê o primeiro passo para resolver a questão.

SAÚDE – Tendência para problemas de ordem digestiva. Faça refeições ligeiras.

DINHEIRO – Confie nos seus instintos, se algo lhe diz para não confiar naquele colega de trabalho, não confie porque possivelmente poderá dececionar-se. Manifestará um enorme desejo de progredir a nível profissional. Afirme-se e estará tudo nas suas mãos.

***

22 de junho a 22 de julho

CARTA: ENAMORADOS – Significa Escolha

AMOR – Durante estes dias, diversas dúvidas poderão assaltar o seu coração entre as quais, se aquela pessoa em particular será a pessoa ideal para passar o resto dos seus dias ou alguma questão a nível familiar que lhe está a tirar o sono.

SAÚDE – Deve fazer algum exercício físico mas sem impacto.

DINHEIRO – Semana auspiciosa a nível financeiro e profissional. Sentirá necessidade de libertar emoções reprimidas, porém tenha em atenção que deve separar as águas. Deve manter as questões pessoais longe do seu local de trabalho para não cometer erros por falta de atenção.

***



LEÃO



23 de julho a 22 de agosto

CARTA: ESTRELA – Significa Esperança

AMOR – Situações que ao início lhe pareciam sem remédio, vão a pouco e pouco tornar-se menos pesarosas para si e vai verificar que afinal estava a fazer uma tempestade num copo de água. Concentre-se no que tem a fazer e verá que todos os problemas terão uma solução.

SAÚDE – Poderá sentir um certo cansaço. Respeite os períodos de descanso.

DINHEIRO – Afaste a inércia que se abateu sobre si nestes últimos dias. Melhore a forma de gerir os seus afazeres profissionais e siga à risca as estratégias que delineou para ser bem sucedido. Pense positivo.

***

23 de agosto a 22 de setembro

CARTA: DIABO – Significa Más Energias

AMOR – Dedique mais tempo à família. Poderá sentir que navega num mar de confusão onde tudo é motivo para desencadear atritos que poderiam ser facilmente ultrapassáveis se não fosse essa inflexibilidade da sua parte. Modere o seu feitio.

SAÚDE – Semana propensa a sentir desconforto físico e dores de cabeça.

DINHEIRO – Semana pouco favorável a tomar decisões importantes para a sua vida financeira. É necessário que pense bem nos investimentos que deseja fazer e que espere por melhores propostas.

***





23 de setembro a 22 de outubro

CARTA: PAPISA – Significa Mistério

AMOR – Não se esforce demasiado para agradar a alguém. Se a pessoa não gostar de si como é, também não valorizará o esforço que fizer para melhorar. Mais para o final da semana poderá ter algumas surpresas de caráter sentimental. Os astros favorecem encontros amorosos.

SAÚDE – Faça o seu check-up anual.

DINHEIRO – Não deve recear assumir responsabilidades no plano laboral. Se acha que não está preparado, ponha mãos à obra e invista em si, conhecimentos extra serão bem-vindos. Invista num plano de formação que o deixe mais à vontade no papel que irá desempenhar.

***

23 de outubro a 21 de novembro

CARTA: CARRO – Que significa Vitória

AMOR – Semana um pouco agitada em termos de emoções. Desenvolvimento positivo em relações que se encontravam um pouco estagnadas. Procure dialogar bastante com o seu par. Só conversando é que poderão chegar a um entendimento mútuo.

SAÚDE – Faça longas caminhadas ao ar livre. Vai ajudar a oxigenar o sangue.

DINHEIRO – Estará fortemente motivado para fazer as coisas darem certo e vão dar porque você é dotado de uma tenacidade a toda a prova. Não adie compromissos importantes porque esta semana é favorável à resolução dos mesmos. Criatividade em fase de expansão.

***

22 de novembro a 21 de dezembro

CARTA: FORÇA – Significa Domínio

AMOR – Não deverá dar qualquer crédito a conversas de corredor que só servem para destabilizar o equilíbrio já de si frágil nesta altura. Preocupações económicas podem ser fonte de discussão entre si e o seu par.

SAÚDE – Durma as horas devidas para manter o seu equilíbrio emocional.

DINHEIRO – O seu espírito empreendedor e dinamismo poderão fazer milagres durante este período. Esta semana será completamente preenchida com questões de ordem prática. Mentalize-se de que não pode deixar para amanhã o que pode fazer hoje e a chave do sucesso estará nas suas mãos.

***

22 de dezembro a 19 de janeiro

CARTA: LUA – Significa Falsas Ilusões

AMOR – Tendência para sonhar acordado e fantasiar sobre aquela pessoa que já esteve ao seu alcance e agora está de alguma forma inalcançável. Não pretenda remar contra a maré porque pode dar consigo a estagnar em termos afetivos. Não crie ondas num mar de calmaria, deixe o tempo correr porque o que é seu voltará.

SAÚDE – Tendência para problemas de insónias.

DINHEIRO – Verifique o rendimento mensal antes de iniciar qualquer despesa extra. Deve agir com precaução quando se tratar de investir. Faça bem as contas para não criar expectativas demasiado elevadas e depois os planos saírem furados. O seu trabalho será reconhecido mas não se deixe levar pela vaidade. Mantenha a humildade.

***

AQUÁRIO



20 de janeiro a 18 de fevereiro

CARTA: LOUCO – Significa Excentricidade

AMOR – A tendência desta semana é agir precipitadamente sobre questões insignificantes e que podem destabilizar a harmonia familiar. Prepare-se mentalmente para fazer frente uma autoanálise do seu comportamento e tente melhorá-lo.

SAÚDE – Tendência para dores músculo-esqueléticas.

DINHEIRO – A sua criatividade estará mais apurada do que nunca. Aproveite esta maré de inspiração para dar um empurrão em determinados projetos que estavam guardados precisamente à espera dessa tal criatividade. Recorra aos seus talentos para alcançar objetivos viáveis. Mantenha os pés no chão.

***



19 de fevereiro a 20 de março

CARTA: O DEPENDURADO – Significa Sacrifício

AMOR – Será um período de altos e baixos em que o seu humor flutuará entre a euforia e a melancolia profunda. Nos momentos mais tristes, tente distrair-se para não ficar deprimido.

SAÚDE – Deve reforçar o seu sistema imunitário.

DINHEIRO – Deve mudar um pouco o seu comportamento e ser menos obsessivo e exigente consigo próprio e consequentemente com os outros. Leve as coisas de forma mais leve e descontraída.