A Radiolândia – Museu do Rádio, localizada em Bustos, vai promover a atividade “Locutor por um dia”, dirigida a crianças com idades entre os 3 e os 5 anos, que se vai realizar entre os dias 25 e 28 de fevereiro, com sessões às 10h30 e 14h30.

Esta atividade pretende mostrar ao público infantil a importância da rádio, que pode servir de companhia, alegrar com as músicas que mais se gosta, informar de acontecimentos importantes, entrevistar pessoas ou até gravar programas para serem transmitidos mais tarde.

Os mais novos vão poder brincar e aprender, ouvindo vozes de pessoas conhecidas, para tentar identificar, seguindo-se o ponto alto da atividade, em que as crianças vão fazer um pequeno programa de rádio e assim serem locutores por um dia, deixando a sua voz no estúdio da Radiolândia, para poderem ouvir mais tarde ou levar na memória.

A participação na iniciativa é gratuita e as inscrições podem ser feitas junto da Rede de Museus de Oliveira do Bairro, através do número de telefone 939 951 072, ou do e-mail museus@cm-olb.pt, até ao dia anterior de cada sessão.