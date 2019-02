Foi apresentado na Biblioteca Municipal de Vagos, esta sexta-feira, o projeto “Memorizar”, que pretende apoiar todos aqueles que têm ou cuidam de alguém com demência.

O projeto está a ser promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Vagos e tem como investidor social o Município de Vagos.

A apresentação contou com a presença do diretor da Segurança Social de Aveiro, Fernando Mendonça, e da representante do Portugal Inovação Social (Portugal 2020), Alexandra Neves, entre outros.

Saiba mais sobre este projeto na próxima edição do Jornal da Bairrada.