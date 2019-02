Sufragado em lista única, Juan Carlos Martins, que teve como mandatário o agora deputado Rui Cruz, é o novo presidente da Comissão Política do PSD/Vagos. Vai tomar posse dentro de duas semanas, e sucede no cargo a Silvério Regalado, que desde 2014 tutelava aquela estrutura partidária. Eleito por 62 dos 203 militantes inscritos, da lista fazem parte dois “vices”, José Augusto Martins e Nuno Roberto Moura, Rosa Augusta Domingues (secretário), Cláudio Curto (tesoureiro) e cerca de duas dezenas de vogais. Quanto à mesa do plenário, passa a ser comandada pelo atual presidente de câmara, Silvério Regalado, que se faz acompanhar por José António Moura (vice-presidente), Sara Margarida Andrade e Amílcar Raimundo (secretários).

Atual líder da bancada “laranja”, na assembleia municipal, e presidente da Associação Betel, de Ponte de Vagos, Juan Martins propõe-se “trazer de volta” a juventude local para a política. “Vamos combater a desconfiança que existe na política, e o afastamento em relação ao dever cívico de votar”, disse a uma rádio local, depois de reconhecer que o alheamento da responsabilidade da escolha “é mau para a nossa democracia”.

Quem não votou foi João Rocha, antigo líder e ex-autarca, que pediu a transferência de Vagos para a secção de Coimbra, onde agora reside.