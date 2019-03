O Município de Anadia pretende criar uma Rede de Percursos Pedestres no concelho, nomeadamente a implementação, de raiz, de cinco Pequenas Rotas, assim como proceder à correção da sinalética de uma Grande Rota e respetiva homologação dos cinco percursos junto da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP).

A necessidade de emissão de uma declaração de reconhecimento do interesse para as populações e para a economia local levou os deputados a aprovar, por unanimidade, na última assembleia municipal de Anadia, realizada no passado dia 28 de fevereiro, a emissão do referido parecer relativo ao projeto “Rede de Percursos Pedestres”.

Sobre o tema, a edil Teresa Cardoso explicou tratar-se de uma candidatura num projeto intermunicipal, com enquadramento na ‘Renovação de Aldeias’ e que pretende valorizar o que é o património local.

A candidatura, articulada junto da CIRA, visa implementar, sinalizar e conseguir a homologação dos respetivos percursos pedestres junto da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. Um projeto intermunicipal que prevê um investimento que para o município de Anadia de 135 mil euros e cuja comparticipação será de 67.500 euros.