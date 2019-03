A Águas da Região de Aveiro (AdRA) vai investir 1,4 milhões de euros na ampliação de rede de drenagem de águas residuais dos lugares de Ouca e Carregosa. O anúncio do concurso público da empreitada de execução foi publicado em Diário da República, no passado dia 25 de fevereiro.

Esta empreitada, da responsabilidade da AdRA, compreende a construção de 6,3 quilómetros (km) de rede gravítica, 353 ramais domiciliários, cinco estações elevatórias e 2,3 km de condutas elevatórias, com um prazo de execução previsto de 365 dias.

“O município de Vagos reconhece a importância e o relevo que tiveram as sucessivas reuniões com os responsáveis pela AdRA, face às preocupações e anseios das populações no sentido de garantir as melhores condições de qualidade ambiental”, refere o presidente da Câmara, Silvério Regalado.

O autarca destaca “o percurso de investimento que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos e que continuará com o desenvolvimento e realização de outras obras de relevo estrutural para o concelho de Vagos”.