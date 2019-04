As comemorações do 45.º aniversário do “25 de Abril de 1974”, em Anadia, tiveram o seu início com o debate “O 25 de abril vivido pelos seniores e questionado pelos jovens” que decorreu, no passado dia 23 de abril, no Cineteatro Anadia, tendo juntado alunos das escolas Básica e Secundária de Anadia e de Vilarinho do Bairro e ainda do Colégio Nossa Senhora da Assunção, de Famalicão, bem como seniores de várias Instituições de Solidariedade do concelho de Anadia.

Ainda neste dia, mas na Biblioteca Municipal de Anadia, aconteceu a abertura da exposição “Uma Revolução em Marcha”, do Centro de Documentação 25 de Abril, a qual poderá ser visitada até ao dia 4 de maio.

As comemorações da “Revolução dos Cravos” têm continuidade amanhã, dia 25 de abril, com a sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Anadia. A receção às entidades e convidados ocorrerá pelas 9h15. A sessão do órgão deliberativo do Município de Anadia terá lugar às 9h45.

Paralelamente, terá início, pelas 9h45, também em Anadia, o evento “Na Rota do Poder Local”, um passeio que reunirá veículos de duas rodas (bicicletas, ciclomotores e motociclos), automóveis antigos e “jipes”. A concentração tem lugar, no Vale Santo, seguindo-se depois um pequeno périplo pelas 10 freguesias e uniões de freguesia de Anadia, rumo ao Mercado de Vilarinho do Bairro, onde, a partir das 13h30, terá lugar um convívio popular.

Palestra “O 25 de abril e a democracia em Portugal”

No dia seguinte, 26 de abril, pelas 21h30, no Cineteatro Anadia, tem lugar a palestra “O 25 de abril e a democracia em Portugal”, que terá como oradores Jorge Lacão, deputado do PS e vice-presidente da Assembleia da República, Albino Almeida, presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia e presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais (ANAM), e José Manuel Pavão, ex-presidente da Assembleia Municipal de Mirandela e presidente fundador da ANAM.

No sábado, 27 de abril, no mesmo local e à mesma hora, tem início o Festival Sentir Anadia, que abre com o espetáculo “JAM – Especial Zeca Afonso”. Neste concerto, organizado pelo Club de Ancas e a Associação Cultural e Recreativa Cerca – S. Pedro, participam o grupo InCantus – Tocares e Cantares da Freguesia de Avelãs de Cima, Rob’s Angels, Four2one, e The Founders, que são convidados a interpretar, para além do seu repertório, temas de Zeca Afonso. O evento conta ainda com a participação de José Lopes (solista do Coral da Bairrada) e Manuel Flores, acompanhados por Carlos Antunes na Guitarra portuguesa e Francisco Carriço na Viola.

Vitorino e o duo Cordis encerram o programa de eventos previstos para o Cineteatro Anadia, com um concerto no dia 30 de abril, terça-feira, também pelas 21h30.