A INOVA-EM recebeu o Prémio Excelência dos Serviços Prestados ao Consumidor na Gestão de Resíduos Urbanos atribuído pela ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, distinguindo-se assim como a entidade gestora com melhor desempenho em Portugal a esse nível. O respetivo galardão foi entregue a uma equipa liderada pelo presidente do Conselho de Administração, Idalécio Oliveira, no encerramento do 13.º Fórum Nacional de Resíduos, que decorreu no Museu do Oriente, em Lisboa, no dia 11 de abril.

A empresa municipal de Cantanhede, recorde-se, fora já distinguida no final do ano passado com o Prémio Excelência em Saneamento de Águas Residuais Urbanas ao Consumidor, por ter sido considerada a melhor das três únicas operadoras do país que em 2017 cumpriram os requisitos necessários para receberem o Selo de Qualidade do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas.

Ao conquistar o Prémio Excelência dos Serviços Prestados ao Consumidor na Gestão de Resíduos Urbanos, também atribuído com base em indicadores de 2017, a INOVA foi a melhor classificada entre as oito entidades galardoadas com o Selo de Qualidade da Gestão de Resíduos Urbanos ao Consumidor atribuído pela ERSAR.

O presidente do Conselho de Administração considera que “o prémio confirma o empenhamento da equipa que diariamente procura os melhores resultados na prestação de um serviço que tem grandes implicações na qualidade de vida das pessoas, na valorização dos espaços urbanos e, de uma forma geral, na proteção do meio ambiente no Município de Cantanhede. É uma distinção que honra os colaboradores da INOVA, por terem conseguido um patamar de excelência, mas que queremos partilhar com todos os que nos apoiam no dia-a-dia quando separam e colocam os resíduos corretamente nos contentores, permitindo dessa forma uma gestão otimizada dos recursos e uma consequente otimização dos custos do serviço”, sublinha Idalécio Oliveira.