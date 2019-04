TAROT | NATUROPATIA | MTC | REIKI | TERAPIAS ENERGÉTICAS | CRISTALOTERAPIA

OLIVEIRA DO BAIRRO | ANADIA | ÁGUEDA | BUSTOS | AVEIRO

Tlm. 919 255 530

Por: Teresa Gonçalves

CARNEIRO | TOURO | GÉMEOS | CARANGUEJO | LEÃO | VIRGEM | BALANÇA | ESCORPIÃO | SAGITÁRIO | CAPRICÓRNIO | AQUÁRIO | PEIXES

CARNEIRO

21 de março a 20 de abril

CARTA: LOUCO – Significa Excentricidade

AMOR – Por vezes deixar o coração governar e tomar dianteira à razão nem sempre é o pior, para variar deixe que tomem um pouco conta de si em vez de ser sempre você a preocupar-se com os outros.

SAÚDE – Tendência para dificuldade em conciliar o sono.

DINHEIRO – Semana em que tudo pode evoluir rápido demais e pode não estar preparado para acompanhar a rapidez dos acontecimentos, deixe-os sucederem-se e se não puder correr para acompanhar, siga a passos largos que tudo correrá pelo melhor.

***

21 de abril a 20 de maio

CARTA: ENAMORADOS – Significa Escolha

AMOR – Período de alguma instabilidade emocional. Nesta fase a tendência para cair em tentação é enorme. Faça programas diferentes em família, esta estratégia manterá a sua mente ocupada e afastada de coisas que lhe podem trazer sofrimento.

SAÚDE – Tendência para se sentir mais frágil a nível emocional.

DINHEIRO – A sua criatividade transpirará por todos os poros, aproveite esta fase e dê asas à sua imaginação. Tenha mais confiança nas suas capacidades e não tenha receio de demonstrar os seus talentos. Possível aumento de responsabilidade.

***



GÉMEOS

21 de maio a 21 de junho

CARTA: EREMITA – Significa Solidão

AMOR – A conjuntura dos astros durante esta semana é um pouco lenta e de alguma forma convida-o a fechar-se um pouco no seu mundo e a refletir no que tem sido a sua vida nos últimos tempos. É uma fase positiva para rever atitudes e mudar paradigmas.

SAÚDE – Sentirá necessidade de se isolar, não vá contra a sua natureza.

DINHEIRO – Esta semana poderá verificar um certo recuo nos seus projetos mas não se preocupe porque será apenas um recuo estratégico para que depois as coisas avancem de forma segura e coerente. Espere o momento certo.

***

22 de junho a 22 de julho

CARTA: IMPERADOR – Significa Autoridade

AMOR – Se está num novo relacionamento deve fazer um esforço para conhecer melhor o seu par e aproveitar ao máximo momentos românticos.

SAÚDE – Cuidado com alergias alimentares, pode contrair gastroenterite.

DINHEIRO – Algumas novidades estarão a caminho, poderá surgir uma nova proposta de trabalho ou, para quem está desempregado, perspetivas de uma nova ocupação. As compensações financeiras não serão por aí além mas o que vier será bem-vindo.

***



LEÃO



23 de julho a 22 de agosto

CARTA: DEPENDURADO – Significa Sacrifício

AMOR – Necessita de um pouco de introspeção, pensar na vida e nas atitudes que tem tido com o seu par. Nunca é demasiado tarde para mudar mas se não for capaz de avaliar bem os seus erros, pode ser tarde.

SAÚDE – Faça um reforço vitamínico com antioxidantes.

DINHEIRO – Problemas financeiros poderão estar na ordem do dia. Acha que tem feito tudo o que está ao seu alcance para resolvê-los? Não se descarte de responsabilidades e não deixe tudo nas costas das pessoas que privam consigo.

***

23 de agosto a 22 de setembro

CARTA: RODA DA FORTUNA – Significa Instabilidade

AMOR – Eventualmente poderá ter de pôr em prática a sua estratégia diplomática para resolver questões que envolvam familiares diretos. Sentirá necessidade de libertar as suas emoções, porém não exagere e seja comedido nas suas palavras.

SAÚDE – Tendência para problemas de tensão arterial. Reduza na cafeína.

DINHEIRO – Durante esta semana vão contrariar essa tendência. Evite espalhar os seus planos ou ideias a nível profissional pois só fará com que atrase todo o processo.

***





23 de setembro a 22 de outubro

CARTA: LUA – Significa Más Falsas Ilusões

AMOR – Neste período até pode estar disposto a correr riscos a nível amoroso porém é importante manter os pés assentes na terra e refletir se a pessoa que o atrai é alguém com quem possa manter um relacionamento ou se não passará de uma paixoneta platónica.

SAÚDE – Tendência para problemas de origem emocional.

DINHEIRO – Poderá eventualmente sentir alguma instabilidade e incongruência com aquilo que quer que se realize e aquilo que irá efetivamente conseguir realizar. Evite comentar os seus problemas pessoais no seu local de trabalho.

***

23 de outubro a 21 de novembro

CARTA: SOL – Significa Sucesso

AMOR – Avizinham-se evoluções positivas na sua vida sentimental, sentimentos mais fortes poderão surgir. Sentirá que é altura de dar um passo mais seguro no que toca a projetos com a pessoa amada. Dê passos seguros em relação à sua felicidade.

SAÚDE – Sem problemas de ordem maior.

DINHEIRO – Antes de se comprometer, avalie bem as situações e não crie expectativas demasiado elevadas, porém arregace as mangas e faça acontecer. Durante este período renascerá uma confiança extra em si.

***

22 de novembro a 21 de dezembro

CARTA: ESTRELA – Significa Esperança

AMOR – A sua relação afetiva atravessará uma fase de serenidade e romance. Fase de calmaria emocional, neste período verá resolvidas pequenas questões de ordem sentimental.

SAÚDE – Alguns problemas que o tenham afetado nos últimos tempos, terão os dias contados.

DINHEIRO – A sua vida financeira nesta fase não terá grandes oscilações. Poderá eventualmente investir em algo que lhe trará benefício a longo prazo. Estão também favorecidos negócios por conta própria, não descarte logo à partida determinadas propostas. Pondere bem antes de decidir seja o que for.

***

22 de dezembro a 19 de janeiro

CARTA: MUNDO – Significa Êxito

AMOR – Sentirá uma enorme necessidade de reatar amizades que deixou pelo caminho e que de alguma forma sente falta. Sinta-se seguro em relação aos sentimentos do seu par, evite ser melodramático.

SAÚDE – Saia de casa, recarregue baterias fazendo passeios ao ar livre.

DINHEIRO – Algumas novidades quanto a questões laborais vão trazer-lhe um ânimo redobrado. Se procura novos desafios esta é a altura certa para arriscar. Semana positiva quanto a questões de ordem financeira. Adapte-se a trabalhar em equipe.

***

AQUÁRIO



20 de janeiro a 18 de fevereiro

CARTA: IMPERATRIZ – Significa Realização

AMOR – Não se feche ao novo só porque sofreu no passado, deixe o tempo passar e verá que é a melhor estratégia. Em relações existentes é tempo de estabilidade e compreensão recíproca.

SAÚDE – Faça caminhadas ao ar livre e modere o consumo de açúcar.

DINHEIRO – Os seus esforços acabarão por dar resultados concretos. As suas ideias serão apreciadas se souber usar a sua objetividade habitual. Acautele-se apenas com despesas relacionadas com bens supérfluos e sem os quais pode muito bem passar.

***



19 de fevereiro a 20 de março

CARTA: MAGO – Significa Habilidade

AMOR – Não deixe para segundo plano as coisas do coração. Embora lhe falte o tempo para se dedicar a esse capítulo, essa é uma parte importante para o seu equilíbrio emocional embora ache que não.

SAÚDE – Nesta fase estará mais vulnerável ao stress e poderá eventualmente ter dificuldade em adormecer.

DINHEIRO – Mesmo que aconteçam imprevistos não perca a coragem e a determinação que o caracterizam. Continue a agir e a pensar positivo. Seja persistente, com habilidade conseguirá facilmente chegar às metas a que se propôs.