O Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, esteve presente na cerimónia de entrega da informação geográfica espacial e acesso a plataforma informática, no âmbito do Oeiras30Mais, o projeto solidário de apoio aos 30 municípios mais afetados pelos incêndios de 2017, promovido pelo Município de Oeiras.

A cerimónia, presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, decorreu a 9 de abril, no Auditório da Fundação para Estudos e Formação Autárquica, em Coimbra, e contou com as presenças do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, e do presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares.

Para Silvério Regalado, “este projeto solidário é de extrema utilidade para os municípios afetados pelos incêndios de 2017, uma vez que permitirá realizar um correto planeamento das áreas ardidas com conhecimento total do terreno. Esta iniciativa é um exemplo de verdadeiro sentido solidário, de partilha de conhecimento e ferramentas, à qual o Município de Vagos fica grato”.

