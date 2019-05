A Aletria do restaurante Mugasa (Fogueira-Sangalhos) e os Bairradinos (da Pastelaria/Pastelaria Pão de Deus – Anadia), ambos com berço no concelho de Anadia foram apurados, juntamente com outros cinco doces do Distrito de Aveiro (Barrigas de Freira, Arouca; Boroa de Abóbora, Arouca; Ovos Moles de Aveiro; Pão de Ló de Ovar e a Sopa Seca com Favo e Gelado de Mel, de Castelo de Paiva) para uma nova fase do concurso 7 Maravilhas Doces de Portugal.

Votação do público

Os 140 doces, das 907 candidaturas às 7 Maravilhas Doces de Portugal que passam à nova fase (votação pelo público), foram hoje conhecidos.

Agora, com a lista reduzida a 7 doces por distrito e região autónoma, a lista final de 140 doces avançam para votação, depois de um painel de especialistas, constituído por 140 personalidades, 7 de cada distrito e regiões autónomas, se ter pronunciado.

Uma lista que inclui ainda no distrito de Coimbra, o Bolo de Ançã, do município de Cantanhede.

