O pelotão de juniores deu grande espetáculo de ciclismo no norte do país, no passado fim de semana, dias 4 e 5, nas duas últimas provas da Taça de Portugal de Juniores, onde o Clube de Ciclismo da Bairrada se destacou.

Diogo Narciso ganhou, no sábado, a 4.ª prova da Taça – o Circuito da Palmeira – em Braga, depois de uma extraordinária manifestação de força.

Os seus colegas de equipa também obtiveram bons resultados, João Macedo (4.º), João Carvalho (5.º), João Silva (13.º), Julian Espinoza (23.º) e Alexandre Alves (25.º), o que possibilitou à equipa o primeiro lugar coletivamente.

Na 5.ª prova, João Macedo foi 4.º classificado, João Carvalho (5.º), Diogo Narciso (6.º), João Silva (11.º), Alexandre Alves (12.º), Pedro Crispim (44.º) e Julian Espinoza (45.º).

No conjunto das duas provas, João Macedo subiu ao segundo posto da geral e o Clube de Ciclismo da Bairrada impôs-se nesta última prova por equipas, feito que valeu a conquista da Taça de Portugal por equipas.

Ranking final: João Macedo (2.º), João Carvalho (5.º), Diogo Narciso (7.º), Alexandre Alves (17.º), João Silva (18.º), Julian Espinoza (23.º), Tomás Viegas (47.º), Pedro Crispim (51.º) e Ruben Saldanha (70.º).