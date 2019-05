A equipa de Psicologia da URAP do ACeS Baixo Vouga foi recentemente reforçada com uma psicóloga, Graça Messias, que exercerá a sua atividade no Centro de Saúde de Anadia e prestando, ainda, apoio ao Centro de Saúde de Oliveira do Bairro.

Em ambos os Centros de Saúde, a psicóloga, Graça Messias, colabora em projetos da Unidade de Cuidados Continuados e da Saúde Pública e assume intervenções na Equipa dos Cuidados Continuados Integrados.

O funcionamento da consulta de Psicologia Clínica decorrerá no Centro de Saúde de Anadia, sendo que as referenciações devem ser devidamente encaminhadas pelos profissionais de saúde, obedecendo aos critérios da URAP, de inclusão de crianças até aos 10 anos de idade, assim como outras situações de distintas faixas etárias, desde que fundamentadas, tendo em conta a gravidade do distúrbio e dificuldade justificados clinicamente.