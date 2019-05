TAROT | NATUROPATIA | MTC | REIKI | TERAPIAS ENERGÉTICAS | CRISTALOTERAPIA

Por: Teresa Gonçalves

CARNEIRO | TOURO | GÉMEOS | CARANGUEJO | LEÃO | VIRGEM | BALANÇA | ESCORPIÃO | SAGITÁRIO | CAPRICÓRNIO | AQUÁRIO | PEIXES

CARNEIRO

21 de março a 20 de abril

CARTA: FORÇA – Significa Domínio

AMOR – Não tome decisões precipitadas sem saber o que a outra parte tem a dizer em seu favor. Por vezes há decisões que têm de ser tomadas, mas pode sempre voltar atrás e remediar a situação.

SAÚDE – Tendência para excessos no trabalho ou na alimentação. Controlo é a palavra de ordem para não se sentir esgotado.

DINHEIRO – Poderão surgir novas oportunidades, saiba aproveitá-las. É bom que saiba quais as suas responsabilidades, mas evite dar ao trabalho tanta importância. Aqui, dar o valor máximo ao que realmente o tem na sua vida, é de extrema importância.

***

21 de abril a 20 de maio

CARTA: ENAMORADOS – Significa Escolha

AMOR – Período de alguma instabilidade emocional. Nesta fase, a tendência para cair em tentação é enorme. Deixe a poeira assentar e avance apenas se sentir segurança naquilo que pretende fazer. Faça programas diferentes em família, esta estratégia manterá a sua mente ocupada e afastada de coisas que lhe podem trazer sofrimento.

SAÚDE – Tendência para se sentir mais frágil a nível emocional. Deixe os sentimentos fluírem, vai sentir-se mais leve.

DINHEIRO – A sua criatividade transpirará por todos os poros, aproveite esta fase e dê asas à sua imaginação. Tenha mais confiança nas suas capacidades e não tenha receio de demonstrar os seus talentos.

***



GÉMEOS

21 de maio a 21 de junho

CARTA: IMPERADOR – Significa Autoridade

AMOR – Se está num novo relacionamento, deve fazer um esforço para conhecer melhor o seu par. Relaxe e aproveite ao máximo momentos românticos. Procure fazer algumas mudanças no seu lar, vai sentir melhores vibrações.

SAÚDE – Cuidado com alergias alimentares, pode contrair gastroenterite.

DINHEIRO – Para quem está desempregado, perspetivas de uma nova ocupação. As compensações financeiras não serão por aí além, mas o que vier será bem-vindo. Evite protagonismo no seu local de trabalho, a inveja tem sono leve.

***

22 de junho a 22 de julho

CARTA: TEMPERANÇA – Significa Equilíbrio

AMOR – Para ser feliz deve despegar-se, afastar-se de um passado que não faz mais sentido e despegar-se por completo do que as pessoas pensam de si. Não precisa de ser bem aceite, precisa apenas de se sentir bem consigo mesmo e lutar pelo que quer, independentemente dos outros acharem bem ou não.

SAÚDE – Tendência para a desidratação, nos dias mais quentes tem mesmo de aumentar a ingestão de líquidos e fruta fresca.

DINHEIRO – Deverá organizar os seus recursos materiais de forma a não andar sempre na corda bamba, faça bem as contas para que os finais de mês não sejam tão sufocantes. Evite comentar os seus problemas pessoais no local de trabalho.

***



LEÃO



23 de julho a 22 de agosto

CARTA: JUSTIÇA – Significa Justiça

AMOR – Poderão surgir acontecimentos inesperados a nível sentimental, no início poderá não perceber porque surgiram mas com o passar do tempo verificará que afinal tudo o que está a passar tem uma razão de ser e só está a colher aquilo que plantou, a justiça divina pode tardar mas não falha. Desabafe com alguém de confiança.

SAÚDE – Evite alimentos demasiado pesados e que lhe dificultem a digestão.

DINHEIRO – A conclusão de determinadas tarefas poderá levar mais tempo do que estava à espera, porém aquelas serão concluídas com êxito. Se tem pendências na justiça, poderá começar a ver as coisas num andamento mais célere.

***

23 de agosto a 22 de setembro

CARTA: RODA DA FORTUNA – Significa Instabilidade

AMOR – Eventualmente poderá ter de pôr em prática a sua estratégia diplomática para resolver questões que envolvam familiares diretos. Sentirá necessidade de libertar as suas emoções, porém não exagere e seja comedido nas suas palavras.

SAÚDE – Tendência para problemas de tensão arterial. Reduza na cafeína.

DINHEIRO – Evite espalhar os seus planos ou ideias a nível profissional pois só fará atrasar todo o processo. Imprima a sua força de vontade para resolver desafios.

***





23 de setembro a 22 de outubro

CARTA: TORRE – Significa Colapso

AMOR – Por vezes, são necessários afastamentos para se tomar consciência do que realmente se quer na vida. Se tomou essa consciência, redobre as atenções com o seu par e demonstre os seus sentimentos sem receios infundados.

SAÚDE – Procure cuidar mais da sua imagem, ao elevar a sua autoestima, vai sentir mais segurança.

DINHEIRO – Pode necessitar de fazer um esforço extra para se afirmar no trabalho, mas sem esforço não se leva o barco a bom porto. Deverá dar uma prova de humildade no trabalho e pedir ajuda quando achar que o esforço exigido é demais para si.

***

23 de outubro a 21 de novembro

CARTA: SOL – Significa Sucesso

AMOR – Avizinham-se evoluções positivas na sua vida sentimental, sentimentos mais fortes poderão surgir. Sentirá que é altura de dar um passo mais seguro no que toca a projetos com a pessoa amada. Dê passos seguros em relação à sua felicidade.

SAÚDE – Sem problemas de ordem maior.

DINHEIRO – Durante este período, renascerá a confiança em si e vai sentir-se feliz pelos sucessos alcançados, mas antes de se comprometer, avalie bem as situações e não crie expectativas demasiado elevadas, porém arregace as mangas e faça acontecer.

***

22 de novembro a 21 de dezembro

CARTA: MUNDO – Significa Êxito

AMOR – Este período poderá revelar-se de reencontros e reconciliações que resultarão no reatar de amizades que deixou pelo caminho e de que alguma forma sente falta. Sinta-se seguro em relação aos seus sentimentos e siga em frente.

SAÚDE – Saia de casa, recarregue baterias fazendo passeios ao ar livre.

DINHEIRO – Algumas novidades quanto a questões laborais vão trazer-lhe um ânimo redobrado. Se procura novos desafios, esta é a altura certa para arriscar. Semana positiva quanto a questões de ordem financeira.

***

22 de dezembro a 19 de janeiro

CARTA: ESTRELA – Significa Esperança

AMOR – Um antigo relacionamento poderá balançar o seu coração, é da sua inteira responsabilidade as consequências que surgirem de uma escolha que deve ser única e exclusivamente sua. Não peça opinião a terceiros quanto a esta questão.

SAÚDE – Cuidado com mudanças de temperatura, a sua garganta pode sofrer com isso.

DINHEIRO – Saiba gerir as suas responsabilidades orçamentais para ter um período tranquilo a nível financeiro. A nível laboral, também terá uma semana tranquila e estável. Poderá receber convites para participar em reuniões de caráter social ou de solidariedade.

***

AQUÁRIO



20 de janeiro a 18 de fevereiro

CARTA: MAGO – Significa Habilidade

AMOR – Tente não deixar para segundo plano as coisas do coração. Embora lhe falte o tempo para se dedicar a esse capítulo, essa é uma parte importante para o seu equilíbrio emocional, embora ache que não.

SAÚDE – Nesta fase, estará mais vulnerável ao stress.

DINHEIRO – Mesmo que aconteçam imprevistos, não perca a coragem e a determinação que o caracterizam. Continue a agir e a pensar positivo. Seja persistente, com habilidade conseguirá facilmente chegar às metas a que se propôs.

***



19 de fevereiro a 20 de março

CARTA: IMPERATRIZ – Significa Realização

AMOR – Não desperdice o seu tempo com intrigas, aproveite a energia para mudar situações que lhe agradam menos mas de forma intrínseca, sem envolver terceiros. Aproveite esta semana para se distrair.

SAÚDE – Tendência para sentir dificuldade em conciliar o sono.

DINHEIRO – Com alguma imaginação, não necessitará de gastar muito dinheiro para renovar algo no seu lar. Pode aproveitar para aprofundar novas estratégias e e mostrar que é totalmente capaz de liderar um grupo e executar um projeto de vanguarda.