Por: Teresa Gonçalves

CARNEIRO | TOURO | GÉMEOS | CARANGUEJO | LEÃO | VIRGEM | BALANÇA | ESCORPIÃO | SAGITÁRIO | CAPRICÓRNIO | AQUÁRIO | PEIXES

CARNEIRO

21 de março a 20 de abril

CARTA: TORRE – Significa Colapso

AMOR – Semana em que emoções menos positivas estarão à flor da pele e da mente. Como quer ser feliz se não deixa a alegria fluir em seu coração e tenta minar a existência dos outros com a sua negatividade?

SAÚDE – Não se descuide com problemas de garganta.

DINHEIRO – Tendência para criar conflitos no seu local de trabalho. Tenha em atenção que tudo o que é demais cria aborrecimentos e situações estranhas podem desencadear acontecimentos precipitados, que poderão ter um desfecho menos positivo.

***

21 de abril a 20 de maio

CARTA: MAGO – Significa Iniciativa

AMOR – Talvez seja agora o momento de soltar as amarras que o prendem ao passado. Deixe vir ao de cima o seu lado mais romântico e envolva o seu par em jogos de aventura e conquista. Terá momentos de grande ternura ao lado do seu par.

SAÚDE – Tendência para insónias e dores de cabeça. Evite estimulantes antes da hora de deitar.

DINHEIRO – Terá uma semana bastante movimentada no que toca a empreendedorismo, deve colocar as suas ideias arrojadas em prática e verá como o trabalho corre melhor e já não pensará tanto no que poderia ter sido. Aumente a sua autoconfiança e não se acanhe com adversários mais audazes.

***



GÉMEOS

21 de maio a 21 de junho

CARTA: ESTRELA – Significa Esperança

AMOR – Não se afaste de pessoas amigas e familiares apenas porque a sua cara metade está a monopolizar o seu tempo e o seu espaço. Consiga um equilíbrio entre as duas partes para ter a serenidade de que tanto necessita.

SAÚDE – Tenha atenção às diferenças de temperatura e não ingira coisas muito geladas.

DINHEIRO – Evite choques ou confrontos com pessoas com uma hierarquia mais elevada do que a sua no local de trabalho. Para ser mais produtivo, deve gerir prioridades e a velha máxima “não guarde para amanhã o que pode fazer hoje”, aplica-se na perfeição.

***

22 de junho a 22 de julho

CARTA: RAINHA DE ESPADAS – Significa Melancolia

AMOR – Deverá mostrar ao seu par o que realmente pretende do relacionamento a dois. Não se refugie em condenações mútuas, enterre o passado e reme em conjunto para a conquista de um objetivo comum.

SAÚDE – Procure sair de casa, precisa de se distrair para evitar pensamentos negativos.

DINHEIRO – Faça os contactos necessários para a evolução de um projeto que estava de alguma forma estagnado e os progressos serão positivos. Mantenha-se alerta para não falhar em coisas que parecem à primeira vista sem importância, mas que poderão revelar-se uma incomodativa pedra no sapato.

***



LEÃO



23 de julho a 22 de agosto

CARTA: JULGAMENTO – Significa Novo Ciclo

AMOR – Neste período em que há novos recomeços para os nativos de leão, é fase de reestruturar posições e limar arestas para melhorar a convivência a dois. Evite entrar em conflitos que só trarão desgaste à sua relação.

SAÚDE – Tendência para problemas de vesícula. Cuide melhor da sua alimentação.

DINHEIRO – Neste período, deve lutar por um lugar que acha que merece e que por algum motivo ficou disponível. Não tenha receio de não estar à altura porque não só está à altura como esta promoção veio na altura certa. Poderá surgir alguma proposta para trabalhar no estrangeiro, pondere se a opção é viável para si.

***

23 de agosto a 22 de setembro

CARTA: ENAMORADOS– Significa Escolha

AMOR – Pequenos bloqueios que o têm perturbado nestes últimos tempos têm os dias contados. Antes de tomar uma posição, pense se efetivamente será o melhor para si e só depois, com a cabeça fria, é que deve levar para a frente a sua decisão.

SAÚDE – Faça uma consulta ao oftalmologista, porque a graduação das suas lentes poderá não ser a mais indicada.

DINHEIRO – Semana favorável a investimentos. Procure obter o máximo de informação possível acerca do produto do seu interesse e apenas após essa análise minuciosa é que deve avançar. Não adie decisões que têm de ser tomadas porque o tempo urge.

***





23 de setembro a 22 de outubro

CARTA: DEPENDURADO – Significa Sacrifício

AMOR – Período propenso a algum desalento a nível sentimental. Poderá sentir o peso de alguma solidão, por isso mesmo não se deve isolar. Deve preparar-se para algumas mudanças se efetivamente quer ver pequenas questões de ordem doméstica resolvidas.

SAÚDE – Abrande um pouco o ritmo e tente viver sem tanto stress.

DINHEIRO – Aceite aquilo que tem no momento e sem fazer muitas reivindicações. Demonstre apenas o seu valor e que é uma pessoa responsável e ambiciosa quanto baste. O resto virá a seu tempo.

***

23 de outubro a 21 de novembro

CARTA: PAPA – Significa Sabedoria

AMOR – Semana de evolução positiva a nível sentimental. Momentos de prazer e partilha iluminarão este período. Deve aproveitar todos os momentos que lhe trazem felicidade e bem estar. Refugie-se na boa disposição dos amigos.

SAÚDE – Momento adequado para investir numa mudança de visual que o fará sentir-se melhor.

DINHEIRO – Conseguirá transmitir de forma clara e objetiva as suas ideias e projetos. Poderá contar com o apoio de pessoas mais experientes, que poderão transmitir-lhe a sabedoria e capacidade de desenvoltura. Mexa-se para que mudanças positivas se produzam na sua vida.

***

22 de novembro a 21 de dezembro

CARTA: PAPISA – Significa Mistério

AMOR – O seu relacionamento amoroso está a evoluir de forma tranquila, porém provavelmente ainda irá ter de manter um certo segredo porque eventualmente haverá ainda questões por resolver. Liberte-se de mágoas passadas e viva o presente usufruindo do que a vida tem para lhe oferecer.

SAÚDE – Tendência para aumentar de peso, controle melhor a sua alimentação.

DINHEIRO – Mude alguns comportamentos menos corretos que tem tido com as pessoas que o rodeiam. Um pouco de humildade é a atitude correta para ter face ao seu grandioso ego. As melhorias serão lentas e graduais, não adianta forçar os acontecimentos.

***

22 de dezembro a 19 de janeiro

CARTA: ÁS DE COPAS – Significa Princípio do Amor

AMOR – A sinergia amorosa andará em alta. Momentos de paixão serão uma constante durante esta semana. Será importante que dê ao seu par todo o carinho e atenção que ele merece. Abuse de saídas e passeios românticos.

SAÚDE – Faça um pouco de exercício para melhorar o coração.

DINHEIRO – Se mexe com dinheiro que não é seu, esta fase pede-lhe que tenha algum cuidado e para não colocar todos os ovos no mesmo cesto. A sua mente estará altamente recetiva a estímulos diversificados no que toca a ideias novas para projetos de pequena e média envergadura.

***

AQUÁRIO



20 de janeiro a 18 de fevereiro

CARTA: CARRO – Significa Vitória

AMOR – Deverá procurar um pouco de privacidade para viver em pleno a sua vida amorosa. Terceiros interferem demasiado em decisões que deveriam ser apenas do casal. Mostre-se disponível para ouvir o que o seu par tem a dizer sobre o assunto.

SAÚDE – Tendência para pequenos problemas a nível de músculos e tendões.

DINHEIRO – Eventualmente será necessário tomar algumas decisões porque terá algumas propostas em cima da mesa e terá de escolher o melhor caminho. Sentir-se-á reconfortado por saber ser uma mais valia no local onde exerce a sua profissão.

***



19 de fevereiro a 20 de março

CARTA: RAINHA DE COPAS – Significa Amiga Sincera

AMOR – Se está numa relação de algum tempo, poderá ponderar assumir um compromisso sério e dar luz verde para crescimento da família, porém é uma escolha do casal e tem de ser tomada em conjunto. Evite cair no erro de manipular seja o que for, porque as mentiras descobrem-se e a parte contrária poderá não aceitar muito bem.

SAÚDE – Vigie o seu coração, diminue os alimentos que lhe fazem aumentar o colesterol.

DINHEIRO – Trabalhará a todo o vapor porque tem um ideal que quer cumprir. Se no seu local de trabalho achar que cometeu uma injustiça, terá oportunidade de voltar atrás e pedir desculpa. Trace planos coerentes e metas atingíveis para o seu futuro profissional.