Os Bombeiros Voluntários de Anadia contam com uma “nova” viatura ligeira de combate a incêndio (VLCI) urbano que já se encontra à disposição da Corporação.

Este novo meio surgiu, graças à transformação de uma viatura existente com equipamento técnico de apoio (VETA), num veículo ligeiro de combate a incêndios, cujas despesas, cerca de 30 mil euros, foram suportadas na íntegra pelo município de Anadia.

A viatura vem assim colmatar uma lacuna existente na Corporação, no que respeita a meios de combate a sinistros urbanos, dado que apenas existe uma viatura pesada para este fim. Com este veículo, os bombeiros ficam dotados de maior operacionalidade para poderem atuar em determinadas zonas urbanas, designadamente ruas estreitas ou condicionadas. O novo carro de combate dispõe de um tanque com capacidade para 400 litros de água e de um mais pequeno, com 25 litros de espuma, para combate a incêndios.

A polivalência deste equipamento permite que, para além dos sinistros urbanos, possa ainda acorrer a acidentes rodoviários ou outras ocorrências similares, uma vez que tem instalado um grupo energético de desencarceramento, bem como uma série de outras ferramentas indispensáveis para combater os diferentes sinistros.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Anadia considera que a entrada em funcionamento desta viatura “é uma grande mais-valia” para a corporação, uma vez que “está dotado de um vasto equipamento que nos permite resolver vários tipos de ocorrências”.

De realçar que na reunião de executivo do passado dia 5 de abril, foi deliberado atribuir uma verba de 37 mil euros para apoiar a aquisição de uma ambulância de transporte múltiplo (ABTM), totalmente equipada, que deverá chegar nos próximos dias à Corporação. Na ocasião foi também deliberado atribuir uma verba de 10 mil euros para apoiar a aquisição de equipamento de suporte à prestação de serviços de saúde, nomeadamente um monitor de sinais vitais portátil para equipar uma ambulância de socorro (ABSC), desfibrilhadores e respetivos componentes, bem como material de consumo em operações de socorro e emergência médica e ainda a instalação de três rádios de banda alta de serviço SIRESP.