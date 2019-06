Está tudo a postos para a 16.ª edição de “Anadia Capital do Espumante – Feira da Vinha e do Vinho”. De 22 a 30 de junho, todas as atenções voltam a convergir para o Vale Santo, em Anadia, onde, durante nove dias, e outras tantas noites, a descontração, a diversão e o convívio estarão garantidos.

Como é habitual, o certame aliará o trabalho à festa, juntando, num mesmo recinto, espetáculos para todas as idades e para todos os gostos, espaços de divulgação, expositores que dão a conhecer o dinamismo das empresas, das freguesias e das associações, a par de outros pontos de interesse e de animação. E, como não podia faltar, gastronomia e vinhos.

O dia 30 de junho será dedicado às famílias. Com entrada livre e uma programação especial, nesse domingo todos terão oportunidade de participar numa grande jornada de festa, ajudando a encerrar o certame com chave de ouro. Nos dias anteriores, a entrada custa 2 euros (bilhete geral: 12 euros).

Por outro lado, a feira reforça o seu empenho na defesa do meio ambiente, não só através da renovação, junto da ERSUC, do estatuto de “EcoEvento”, mas também graças à adesão ao “Programa Sê-lo Verde 2019”. Estão em causa a promoção e a adoção de boas práticas ambientais, que vão desde a abolição do uso do plástico descartável, privilegiando o reutilizável, até à redução, separação e recolha seletiva dos resíduos produzidos durante a feira. Acresce que a autarquia será financeiramente compensada em função das quantidades que encaminhe para reciclagem, revertendo a verba angariada para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia.

O certame disponibiliza acesso gratuito a Wi-Fi mediante registo, permitindo a receção de informações úteis.

Cartaz de animação

Dia 22

José Cid

Sara Santini

Dia 23

Somos Portugal (Programa TVI)

Amor Electro

Dia 24

Os Quatro e Meia

Dia 25

Meninos da Sacristia (com Luís Portugal)

Dia 26

Mayra Andrade

Dia 27

Aurea

Dia 28

David Carreira

DJ Ride

Dia 29

Xutos & Pontapés

Dia 30

Xana Toc Toc

Marchas Populares