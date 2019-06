À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a Câmara Municipal de Anadia vai promover, no dia 15 de junho, sábado, a partir das 19h, no Vale Santo (recinto da Feira da Vinha e do Vinho), em Anadia, mais uma sardinhada de Santo António.

Neste evento, organizado pelo Município de Anadia, o santo casamenteiro será festejado como manda a tradição, ou seja, num grande arraial popular, com sardinha assada na brasa, espumante e muita alegria e boa disposição. A garantir tudo isto estarão os quatro agrupamentos de escuteiros do concelho – Anadia, Avelãs de Cima, Sangalhos e São Lourenço do Bairro – que serão os responsáveis pela ementa, cabendo à APPACDM de Anadia o serviço de bebidas e de sobremesas.

A música não vai faltar durante toda a noite, estando essa missão entregue ao Ruizinho de Penacova, que terá a seu cargo a animação da festa.

A entrada no recinto do arraial é gratuita e a participação nesta festa em honra de Santo António está aberta a toda a população.