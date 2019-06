Vai na 16.ª edição e continua a surpreender pela positiva. Este ano, o certame está diferente e para melhor. Mais “arrumado”, com uma nova disposição que, em dia de inauguração, deixou os convidados bastante agradados.

Desde a sinalética em mais quantidade e visibilidade, passando pelas originais placas das ruas com os nomes de castas, corredores entre stands mais largos, disposição dos mesmos por setores, reunião num mesmo espaço das juntas de freguesia e câmara municipal (perto da tenda dedicada aos produtores e ao espumante), até ao espaço das tasquinhas, este ano com cobertura por causa da chuva/sol, tudo está muito diferente, mais organizado e arrumado.

A inauguração do certame teve lugar na tarde do último sábado, dia 22 e foi presidida pelo Presidente do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), em representação do Ministro da Agricultura, Bernardo Gouvêa e por Fernando Martins, Diretor Regional da Agricultura e Pescas.

“É importante ser-se

região”

Na ocasião, Ribau Esteves, presidente da Comunidade Intermunicipal de Aveiro (CIRA) dirigiu-se ao certame como “tradicional, belo e rico”, mas que marca o início da presença da CIRA nalguns dos muitos eventos e certames promovidos por cada um dos 11 municípios que integram a CIRA que, este ano, está presente em Anadia com um stand que assinala também a celebração dos 30 anos desta comunidade intermunicipal.

Uma lógica que defendeu ser de “somar”, porque para além de cada município ser um território é importante ser-se região, Ribau Esteves frisou que: “hoje somos gestores de projetos muito importantes à escala destes 11 municípios, cada vez mais úteis para os nossos concidadãos”, diria, convicto de que “o futuro vai dar mais importância a essa escala sabendo que ela sempre assentará no dinamismo, na importância e força da decisão dos 11 municípios, de forma a continuar a fazer “mais e melhores coisas pela região”.

