A festa de encerramento do projeto “Movimento Sénior é Vida!” decorreu, no passado dia 17 de julho, no Pavilhão Municipal de Anadia, onde estiveram presentes 170 seniores das Instituições Sociais do concelho de Anadia.

No final da sessão, houve a partilha de um bolo comemorativo e o cântico de parabéns ao projeto.

Este projeto, desenvolvido pelo município, visa estimular a prática da atividade física junto dos idosos das instituições sociais e comunidade em geral do concelho, bem como promover o convívio interinstitucional, valorizar, usufruir e dar a conhecer os diversos espaços e infraestruturas do concelho aos participantes. É dinamizado uma vez por mês nos diversos espaços e infraestruturas do concelho, entre os quais o Pavilhão de Desportos de Anadia, Velódromo Nacional de Sangalhos, Pavilhão dos Desportos de Ancas, Pavilhão dos Desportos de Vila Nova de Monsarros, Auditório do Centro Social Cultural e Recreativo de Avelãs de Cima, Pavilhão do Centro Social Nossa Sra. do Ó de Aguim, entre outros.

O projeto “Movimento Sénior é Vida!” terá continuidade na época 2019/2020, iniciando as sessões geriátricas a partir de setembro (dia 25), nas infraestruturas desportivas do concelho.