O município de Anadia vai estar presente no maior certame dedicado à bicicleta, a Feira Eurobike, que se realiza, de 4 a 7 de setembro, em Friedrichshafen, na Alemanha. Esta participação é possível, graças a um protocolo de colaboração a estabelecer entre a Câmara Municipal e a ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins, o qual foi aprovado pelo executivo camarário no passado dia 17 de julho.

A presença de Anadia no certame justifica-se, tendo em conta a grande aposta que o município tem vindo a fazer na promoção do desporto, nomeadamente na modalidade do Ciclismo, a qual se vem consolidando com a ampliação da rede de equipamentos e infraestruturas desportivas, designadamente o Centro de Alto Rendimento – Velódromo Nacional e, mais recentemente, as pistas de BMX e XCO, tendo também recebido o estatuto de Centro Continental do Centro Mundial de Ciclismo da União Ciclista Internacional (UCI) o que coloca, definitivamente, o concelho na rota do ciclismo mundial, afirmando-se, cada vez mais, como Município do Desporto.

A Eurobike é a feira líder da bicicleta, constituindo assim uma oportunidade única para os expositores estabelecerem contactos e fazerem negócios, e para os profissionais do setor decidirem sobre as mais recentes tendências, estilos de vida e tecnologias.