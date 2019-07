Começou em 2013 e foi até 2016 como “Encontro com o Vinho e Sabores – Bairrada”; em 2017 ganhou o nome de “Bairrada Vinho & Sabores” e passou a ser bienal, sendo que em anos pares, com estreia em 2018, os vinhos e sabores da Bairrada viajam até Lisboa e Porto. A partir deste ano, o evento vínico e gastronómico vai passar a chamar-se “Aqui na Bairrada – Beber & Saborear” e já tem data marcada: acontece nos dias 14 e 15 de setembro, entre as 15h e as 21h e as 15h e as 20h, respetivamente.

O local é uma estreia, tendo como palco o Pavilhão de Desportos de Anadia e não o Centro de Alto Rendimento (Sangalhos), como tem sido hábito. O acesso é gratuito, mas quem quiser provar os néctares da Bairrada terá que adquirir o copo do evento, que tem um custo de três euros.

O “Aqui na Bairrada – Beber & Saborear” e o “Concurso de Vinhos e Espumantes Bairrada”, que se realiza a 13 de setembro, são iniciativas promovidas pela Comissão Vitivinícola da Bairrada, Associação Rota da Bairrada e Município de Anadia, com o apoio da entidade Turismo do Centro de Portugal.

Diversidade

e qualidade

Para o efeito, a Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) desafiou produtores da região demarcada a pôr à prova os seus néctares, desde grandes referências aos seus mais recentes rótulos. Entre espumantes, brancos, rosés e tintos – todos com certificação de Denominação de Origem DO Bairrada ou IG Beira Atlântico –, será dado relevo à diversidade e à qualidade dos néctares, bem como à tipicidade do terroir bairradino ou não estivéssemos nós na época do ano habitualmente dedicada à vindima, com as vinhas e as adegas a ocuparem o centro das atenções de quem se dedica a tão nobre atividade.

