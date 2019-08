O Município de Anadia vai levar a efeito, em todas as freguesias do concelho, uma campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica, de acordo com o Plano Nacional de Luta e Vigilância da Raiva e Outras Zoonoses.

A vacinação antirrábica é anual e obrigatória para todos os canídeos com mais de três meses e só pode ser realizada quando os cães se encontrem identificados eletronicamente (microchip). A campanha arrancou hoje, no dia 26 de agosto, pelas 9h30, no lugar de Vilarinho do Bairro, no largo da Casa do Povo, prolongando-se até 10 de setembro.

De referir que a raiva é uma doença mortal e transmissível ao homem, podendo ser transmitida, através da mordedura de um animal com raiva ou do contacto da saliva com uma ferida.

Simultaneamente, irá decorrer a identificação eletrónica que é obrigatória para todos os cães nascidos após julho de 2008. A colocação do microchip é um ato único e vitalício de identificação do animal, permitindo, em caso de perda ou furto, identificar o respetivo dono.

Para mais esclarecimentos, os interessados poderão contactar a Câmara Municipal de Anadia, através do contacto telefónico 231 510 730 ou via email: gabveterinario.m.anadia@gmail.com

Locais das concentrações:

Vilarinho do Bairro – Largo da Casa do Povo – 26 de agosto (9h30)

S. Lourenço do Bairro – Largo de Couvelha – 27 de agosto (9h30)

Amoreira da Gândara e Ancas – Largo da Igreja de Ancas – 28 de agosto (9h30)

Paredes do Bairro – Largo da Igreja – 29 de agosto (9h30)

Tamengos e Óis do Bairro – Largo da Junta – 30 de agosto (9h30)

Aguim – Largo Dr. Luís Navega – 2 de setembro (9h30)

Vila Nova de Monsarros – Largo da Igreja – 3 de setembro (9h30)

Moita – Largo da Feira – 04 de setembro (9h30)

Avelãs de Caminho – Largo da Igreja – 5 de setembro (9h30)

Avelãs de Cima – Largo da Junta – 6 de setembro (9h30)

Sangalhos – Largo da Igreja – 9 de setembro (9h30)

Arcos e Mogofores – Largo das Festas de Famalicão – 10 de setembro (9h30)