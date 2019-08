TAROT | NATUROPATIA | MTC | REIKI | TERAPIAS ENERGÉTICAS | CRISTALOTERAPIA

Por: Teresa Gonçalves

CARNEIRO

21 de março a 20 de abril

CARTA: JULGAMENTO – Significa Novo Ciclo

AMOR – Tente não estragar o que conquistou até aqui por causa das suas atitudes pessimistas. Veja o lado positivo das coisas e aprenda com os erros de forma a não voltar a repeti-los no futuro.

SAÚDE – Tendência para problemas hepáticos, faça uma desintoxicação.

DINHEIRO – Resista a impulsos consumistas pouco saudáveis à sua carteira. O ambiente laboral poderá ter tendência a andar mais pesado mas é uma fase passageira. Tente abster-se de fazer comentários pouco recomendáveis no seu local de trabalho.

***

21 de abril a 20 de maio

CARTA: IMPERADOR – Autoridade

AMOR – A sua predisposição e magnetismo pessoal andarão em alta, poderá eventualmente atrair um novo amor para a sua vida. Movimentações rápidas ocorrerão durante este período, esteja atento aos sinais, estes indicar-lhe-ão o caminho a seguir. Não reme contra a maré, deixe as coisas seguirem o seu caminho naturalmente.

SAÚDE – Controle de perto a sua pressão arterial.

DINHEIRO – Poderá ser surpreendido com uma proposta de trabalho ou contrato que esperava há algum tempo. Atravessará um excelente período financeiro, seja perspicaz e aproveite para amealhar algo para o futuro.

***



GÉMEOS

21 de maio a 21 de junho

CARTA: ESTRELA – Significa Esperança

AMOR – Poderá encontrar alguns obstáculos aos seus sonhos, mas se souber canalizar a energia para os resolver eles serão passageiros e servirão de bagagem para o futuro.

SAÚDE – Poderão surgir pequenos incómodos nas articulações.

DINHEIRO – Tente não colocar a fasquia demasiado elevada porque depois poderá não ter os resultados de acordo com as suas expectativas e vai sentir-se defraudado. Pense positivo e sobretudo em algo que seja realizável a curto prazo.

***

22 de junho a 22 de julho

CARTA: PAPA – Significa Sabedoria

AMOR – Uma limpeza terá de ser feita, o que já não faz sentido na sua vida deve ser resolvido e deixado para trás. Um relacionamento mais sério está a caminho ou provavelmente já tenha chegado e prevê-se uma aproximação benéfica. De nada adianta ir contra as transformações que estão a surgir na sua vida e no seu coração, dê tempo ao tempo e deixe o universo agir sabiamente e em silêncio.

SAÚDE – Há quanto tempo não faz um exame à sua visão? Tenha isso em atenção.

DINHEIRO – Excelente altura para delinear novos caminhos, siga estratégias previamente estruturadas e ponderadas, os resultados serão os que espera. Siga um plano de sustentabilidade e abrace novas responsabilidades com uma atitude positiva face ao futuro.

***



LEÃO



23 de julho a 22 de agosto

CARTA: RODA DA FORTUNA – Significa Instabilidade

AMOR – Alguma desmotivação e um pouco de frustração energética poderão colocar em causa o diálogo com a pessoa amada. Respeite as diferenças do seu par, o mundo não gira à sua volta e nem tudo pode ser exatamente como quer. Adapte-se.

SAÚDE – Esta semana poderá sofrer de algumas tensões. Controle o stresse.

DINHEIRO – Poderá não conseguir conciliar todas as tarefas, ou cumprir com a sua agenda. Se vir que é um problema recorrente talvez seja melhor sentar-se, pensar e redefinir estratégias de forma a gerir melhor o seu tempo. Durante esta semana evite gastos, porém pode sempre tentar a sua sorte arriscando moderadamente num jogo do seu agrado.

***

23 de agosto a 22 de setembro

CARTA: RAINHA DE ESPADAS – Significa Melancolia

AMOR – Se se sentir mais só não descarte a possibilidade de procurar no seio familiar alguém que lhe dê apoio e o ajude a ultrapassar esta fase menos positiva. Novas amizades podem ser uma grande ajuda para o ajudar a sair da rotina. Sair, ver gente e lugares novos vão proporcionar-lhe bem estar.

SAÚDE – Não se deixe abater por ataques de melancolia que podem levá-lo à depressão.

DINHEIRO – Seja prudente no local de trabalho. Evite situações de conflitos e lavagem de roupa suja que se revelarão desnecessários e desgastantes. Defina prioridades para passar estes dias de forma mais tranquila e sem grandes frustrações.

***





23 de setembro a 22 de outubro

CARTA: MUNDO – Significa Sucesso

AMOR – Prevê-se uma semana de encontros benéficos onde a reciprocidade com o seu par será uma constante. Aproveite esta fase positiva no seu relacionamento para praticar a tolerância e limar pequenas farpas que se vinham instalando no seio do casal.

SAÚDE – Sem problemas de ordem maior.

DINHEIRO – Poderão surgir algumas viagens a trabalho, poderá eventualmente ter de adaptar o seu quotidiano a esta realidade mas conseguirá conciliar tudo como deve ser. Período financeiro com conjuntura favorável e sem grandes oscilações.

***

23 de outubro a 21 de novembro

CARTA: TORRE – Colapso de Convicções

AMOR – A harmonia do casal poderá vir a ser abalada por situações pouco claras ou pela intervenção de uma terceira pessoa que não sabe onde é o seu lugar. Se achar necessário chame à razão para que as coisas não tenham tendência a piorar.

SAÚDE – Cuidado na condução de veículos ou manuseamento de máquinas.

DINHEIRO – Durante esta semana pode sentir que está a remar contra a maré. Tenha em mento que é uma fase passageira e que rapidamente tudo voltará ao seu lugar. Tenha um pouco de paciência e não permita que situações dúbias lhe tirem o sono.

***

22 de novembro a 21 de dezembro

CARTA: TEMPERANÇA – Significa Equilíbrio

AMOR – Terá o poder de raciocínio e a lucidez necessária para atuar em conformidade com situações de conflito familiar que possam surgir durante este período. Será imprescindível que mantenha a calma para não perder a razão.

SAÚDE – Aconselha-se a que ingira muitos líquidos.

DINHEIRO – Poderá eventualmente sentir alguma monotonia no trabalho mas à medida que a semana for avançando vai estar mais receptivo a novos desafios e apostado em conseguir avançar com novos projetos. Finanças equilibradas.

***

22 de dezembro a 19 de janeiro

CARTA: EREMITA – Significa Recolhimento

AMOR – Dê mais atenção à pessoa amada. A vida é uma aprendizagem constante. Aprendemos muita coisa, mas crescemos mais nos momentos difíceis. As estruturas poderão ser abaladas e terá de reflectir sobre o rumo que a sua vida tomou.

SAÚDE – Tendência para problemas de fígado e vesícula.

DINHEIRO – Tudo o que necessitar será colocado no seu caminho, tome consciência que não precisa do que é supérfluo para ser feliz, apenas precisa do essencial para que não lhe falte o que lhe faz falta.

***

AQUÁRIO



20 de janeiro a 18 de fevereiro

CARTA: ENAMORADOS – Significa Escolha

AMOR – As emoções e dúvidas sentidas nos últimos tempos podem finalmente começar a fazer sentido. É altura certa para reflectir e colocar os seus sentimentos no devido lugar porque as escolhas que fizer envolvem forçosamente mudanças na sua vida e terão consequências no seu futuro.

SAÚDE – Proteja-se de problemas pulmonares na sequência de uma gripe.

DINHEIRO – Nesta fase começa a tomar consciência de que uma boa comunicação é importante para evoluir em qualquer área. Cuide um pouco mais da sua aparência e ficará mais confiante quando se apresentar em algumas entrevistas de trabalho, porque não sendo o mais importante é algo a não desvalorizar.

***



19 de fevereiro a 20 de março

CARTA: FORÇA – Domínio

AMOR – Para os nativos que se encontram sós há a possibilidade de surgir um novo amor. Para os que estão numa relação deverão ter nesta fase algum tacto para não ferverem em pouca água. Faça uma avaliação a frio do que tem de mudar na sua maneira de ser para que as coisas efetivamente resultem pelo melhor.

SAÚDE – Tendência sentir a sua energia vital fugir. Evite ambientes com carga energética negativa.

DINHEIRO – É possível que certos projetos peçam para ser adiados ou reavaliados, não tenha pressa, faça o que a sua intuição lhe ditar. Pode ter alguns problemas quanto a trabalhar em grupo, lembre-se que quando várias pessoas estão incumbidas do mesmo projeto tem de haver respeito pelas diferenças de opinião.