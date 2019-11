O álbum “Dentro Desse Mar”, dos Danças Ocultas, chegou ao TOP 3 do “Top of The Worlds”, da prestigiada revista inglesa Songlines.

A comemorar 30 anos de carreira e depois da edição internacional em Abril deste ano, o último álbum do grupo português, constituídos pelos aguedenses Artur Fernandes, Filipe Cal, Filipe Ricardo e Francisco Miguel, chega agora ao 3º lugar do “Top of the world” da edição de Novembro da prestigiada revista inglesa Songlines.

O álbum “Dentro Desse Mar”, gravado nos estúdios Casa do Mato, no Rio de Janeiro, contou com o apoio na produção do violoncelista Jaques Morelenbaum, compositor, arranjador e produtor, que tem um enorme currículo, que se cruza com nomes como Caetano Veloso, Tom Jobim, Marisa Monte, Ryuichi Sakamoto ou até David Byrne.

Este álbum tem composições e arranjos do grupo, contando com as participações de Carminho, Dora Morelenbaun, Jaques Morelenbaun e Zélia Duncan.