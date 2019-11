TAROT | NATUROPATIA | MTC | REIKI | TERAPIAS ENERGÉTICAS | CRISTALOTERAPIA

Por: Teresa Gonçalves

CARNEIRO

21 de março a 20 de abril

CARTA: RAINHA DE OUROS– Significa AMBIÇÃO

AMOR – Abra-se para o novo e deixe o destino seguir o seu rumo. O momento possibilita a realização de um sonho que pode passar pela evolução de uma união afetiva.

SAÚDE – Cuide do seu corpo, com dieta e desporto mas sem entrar em exageros.

DINHEIRO – Esteja recetivo a outras ideias, de algum modo podem revelar-se úteis.

***

21 de abril a 20 de maio

CARTA: A IMPERATRIZ– Significa REALIZAÇÃO

AMOR – Período favorável a uma maior estabilidade emocional.

SAÚDE – Procure relaxar para aliviar a tensão acumulada.

DINHEIRO – Não deixe que um mal entendido no emprego tome proporções que o possam prejudicar.

***



GÉMEOS

21 de maio a 21 de junho

CARTA: O NOVE DE OUROS– Significa PRUDÊNCIA

AMOR – A relação com o seu par pode andar um pouco desgastada. Invista na cooperação mútua e verá que os atritos terão tendência a diminuir.

SAÚDE – Respeite o seu corpo e não se esforce mais do que pode.

DINHEIRO – Mantenha-se motivado porque as coisas surgirão a seu devido tempo.

***

22 de junho a 22 de julho

CARTA: A ESTRELA– Significa ESPERANÇA

AMOR – Haverá situações familiares para resolver, porém veja os problemas numa perspetiva menos negativa.

SAÚDE – Fim de alguns problemas existentes.

DINHEIRO – Organize os seus afazeres de forma a ter tempo para tudo e não falhar.

***



LEÃO



23 de julho a 22 de agosto

CARTA: A TORRE– Significa COLAPSO

AMOR – Tire lições das dificuldades por que está a atravessar. Mantenha o equilíbrio e a calma.

SAÚDE – Poderão surgir problemas respiratórios.

DINHEIRO – Conseguirá ultrapassar alguns problemas de ordem financeira.

***

23 de agosto a 22 de setembro

CARTA: A LUA– Significa FALSAS ILUSÕES

AMOR – Não deixe que ciúmes e desconfianças tomem conta do seu coração. Confie mais em si e no seu par.

SAÚDE – Complicações no sistema nervoso, por causa do excesso de ansiedade.

DINHEIRO – Ser-lhe-á exigido trabalho e dedicação mas no final tudo valerá a pena.

***





23 de setembro a 22 de outubro

CARTA: O ÁS DE PAUS– Significa INICIATIVA

AMOR – Semana movimentada. Se estiver só, prepare-se, pois o amor poderá chegar a qualquer momento.

SAÚDE – Tome cuidado com alterações e consulte o médico se necessário.

DINHEIRO – Prepare-se para enfrentar obstáculos e dificuldades.

***

23 de outubro a 21 de novembro

CARTA: O LOUCO– Significa EXCENTRICIDADE

AMOR – Desresponsabilizar-se pelas atitudes não é a opção mais correta. Assuma as suas falhas e modere a sua conduta de forma a não magoar os outros.

SAÚDE – Se sentir cansaço deve arranjar tempo para desligar.

DINHEIRO – Não deve dar um passo maior do que a perna. Repare nas mudanças que estão a acontecer na sua vida e verá que elas estão a acontecer nos momentos certos.

***

22 de novembro a 21 de dezembro

CARTA: O MUNDO– Significa ÊXITO

AMOR – Período favorável para o romance. Você apreciará encontrar-se com muita gente especialmente em encontros sociais.

SAÚDE – Estável e sem problemas de ordem maior.

DINHEIRO – Evite distrair-se com conversas que de nada servirão para o seu crescimento. Aproveite as oportunidades que lhe surgirem para evoluir na sua carreira.

***

22 de dezembro a 19 de janeiro

CARTA: OS ENAMORADOS– Significa ESCOLHA

AMOR – Várias mudanças a uma velocidade incrível. Deve aceitá-las e adaptar-se.

SAÚDE – Poderá oscilar entre a euforia e o desânimo. Mantenha o equilíbrio.

DINHEIRO – A tendência é para esta semana correr bem. Sentirá segurança em relação ao trabalho desempenhado.

***

AQUÁRIO



20 de janeiro a 18 de fevereiro

CARTA: DIABO– Significa MÁS ENERGIAS

AMOR – Preocupações quotidianas estão a afastá-lo das suas responsabilidades familiares.

SAÚDE – Poderá sentir-se energeticamente em baixo.

DINHEIRO – A conjuntura da semana é de alguns lucros. Arrisque moderadamente.

***



19 de fevereiro a 20 de março

CARTA: RODA DA FORTUNA– Significa INSTABILIDADE

AMOR – A sua vida social prevê-se mais agitada. Poderão acontecer reencontros com amigos que não vê há algum tempo.

SAÚDE – Passe mais tempo em contacto com a natureza.

DINHEIRO – Os avanços podem ser faseados mas terão um percurso consolidado.