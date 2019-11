No dia de Cristo Rei, 24 de novembro, foi pré-inaugurada a Casa de Maria, na Paróquia e freguesia de Moita, diocese de Aveiro.

A cerimónia contou com a presença dos presidentes das Juntas de Freguesia da Moita e de Vila Nova de Monsarros, dos construtores do templo, e de muita gente de fora e de dentro das freguesias do concelho de Anadia, mas também do movimento apostólico de Schoenstatt de Aveiro, Porto e Braga, e de comunidades religiosas da diocese de Aveiro.

Multidão

tomada pela emoção

A missa cantada pelo Coro Paroquial da Moita, e celebrada pelos padres Vitor Espadilha e Zbigniew Gielczowski revestiu-se da maior solenidade e a emoção foi tomando conta de todos.

A chuva que caía torrencialmente às 17h não impediu que uma pequena multidão ali passasse para visitar o novo templo, assistir à missa e adoração até às 21h.

Caberia aos construtores da firma Resende, de Vila Nova de Monsarros, a saber, Vitor e António Resende, a coroação de uma imagem de Maria, vinda a dita coroa do Brasil, confecionada pelas irmãs de Maria de Schoenstatt. Foi um momento intenso e emocionante, seguido da consagração das duas freguesias vizinhas que têm o padre Vitor como pároco, realizada pelos dois autarcas, Arlindo Simões e António Carvalho.

Esta é uma Casa que se inspira na tradição efesina-jerolosolimitana, da dormição de Maria e sua assunção ao Céu em corpo e alma,situada em Éfeso, (segundo revelações de Catarina Emmerich, monja do sec XIX, que viveu na Alemanha e descobriu a Casa de Maria,em visões que teve no seu leito de doente), e na tradição, mais antiga de Jerusalém, celebradas em monumentos no Monte Sião e no Vale de Cedrom, da cidade de Jerusalém.

Uma imagem de Maria jacente está no corpo da capela, que tem a traça parecida com a casa de Éfeso, na Turquia. Uma imagem executada em madeira por Augusto Ferreira, da empresa TEDIM que também confecionara a imagem de Maria, na Capela das Aparições de Fátima. Aliás, o rosto desta imagem é o mesmo da de Fátima, estando ali com os olhos fechados como quem dorme.

