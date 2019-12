A cerimónia de entrega do Prémio Escolar Professor Doutor Rodrigues Lapa, relativo ao ano letivo 2018/19, vai ter lugar, no próximo dia 18 de dezembro, pelas 16h30, no Cineteatro Anadia.

O galardão tem como principal objetivo distinguir os melhores alunos das escolas da rede pública e privada do concelho de Anadia.

De recordar que o Prémio foi instituído, em 1996, pela Comissão das Comemorações do Centenário do Nascimento do Professor Doutor Manuel Rodrigues Lapa destinado a homenagear o filólogo anadiense e a distinguir os melhores alunos do 2.º e do 3.º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário das escolas de Anadia, contemplando, a partir da 22.ª edição, também o ensino profissional.

