A 12.ª edição do Africa Eco Race, a ter lugar entre os dias 7 e 19 de janeiro, vai contar, pelo segundo ano consecutivo, com a participação de João Rôlo. O piloto bairradino será o único português presente em motos, numa competição que liga o Mónaco a Dakar (Senegal), com passagens por Marrocos e Mauritânia.

Os participantes vão ter de percorrer 6.500km e terão pela frente 12 etapas e 4.000km em especiais e com passagens por alguns troços do antigo “Paris-Dakar”

Integrado na equipa britânica da Patsy Quick, proprietária da Desert Rose Racing, João Rôlo tem, tal como todos os pilotos participantes no Africa Eco Race, como objetivo chegar ao Lago Rosa, em Dakar.

Ostentando o n.º 134 na sua moto, questionado sobre as perspetivas para esta edição do Africa Eco Race, João Rôlo disse esperar “um traçado com cerca de 80 por cento de pistas novas nos cerca de 6.500kms, o que faz com que vá ser bastante mais exigente em termos físicos e mecânicos”.

No ano passado, o veterano piloto bairradino chegou ao final, mas fora da classificação. O objetivo é sempre chegar ao Senegal, mas dentro da pontuação e com o mínimo de penalizações. “Claro que chegar a Dakar passa por ser sempre o objetivo principal desta prova, mas espero não ter penalizações tão grandes como no ano passado e conseguir um bom lugar à geral. Lutar pela vitória dos veteranos será um dos meus focos, pois sei que vou lutar com verdadeiras lendas como o Franco Picco, entre outros, e isso irá dar um ânimo e concentração extra.”

João Rôlo mostra-se confiante numa boa prestação, ele que foi recebido nos Paços do Município de Anadia, já em fase de preparativos finais para a sua participação, onde recebeu mais uma vez o apoio e desejos de boa sorte nesta sua aventura por parte do executivo municipal.