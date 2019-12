Faleceu em setembro último mas jamais será esquecido. Empresário, natural de Espairo, quis o destino que Fernando da Conceição Rodrigues partisse muito antes do tempo. Tinha apenas 59 anos.

Agora, em jeito de homenagem, a Junta de Freguesia de S. Lourenço do Bairro, decidiu atribuir o seu nome ao requalificado parque multiusos de Espairo.

Parque com

todas as condições

A cerimónia de inauguração teve lugar na manhã do último sábado, com a presença de familiares do homenageado, amigos, populares, mas também diversos autarcas e funcionários da câmara municipal.

Localizado junto à linha de caminho de ferro, o parque multiusos começou a tomar forma há cerca de uma década, ainda no mandato do anterior autarca Leonildo Macedo. Um espaço que foi tomando forma paulatinamente e que ascende a 350 mil euros, chegou agora ao fim, pela mão do atual autarca Mário Marinho.

Numa manhã cinzenta e chuvosa, as primeiras palavras seriam proferidas pelo autarca Mário Marinho, que começou por recordar o que fora no passado aquele espaço, que se limitava a uma pequena barraca e a um recinto de jogos, completamente diferente do que existe no presente.

“Agora temos um espaço com todas as condições: para além da barraca de apoio e das churrasqueiras, o espaço integra um polidesportivo descoberto com relva sintética, iluminação pública, ampla zona de estacionamento, mesas, bancos, alpendre, sanitários e espaços para o jogo da malha”, referiu, agradecendo a colaboração da Câmara Municipal de Anadia, sem a qual a obra não seria possível de concretizar.

