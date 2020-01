TAROT | NATUROPATIA | MTC | REIKI | TERAPIAS ENERGÉTICAS | CRISTALOTERAPIA

CARNEIRO

21 de março a 20 de abril

CARTA DO ANO: SOL – SIGNIFICA FELICIDADE

Será um ano de muitos encontros, seja com amigos ou no local de trabalho. Vai procurar ter uma relação séria, as aventuras sem sentido não estarão nos seus planos. Terá perfeita noção do que quer para a sua vida. 2020 é um ano de muitas mudanças, em que vai querer alcançar tudo aquilo que deixou ficar pelo caminho no ano anterior. O destino está nas suas mãos, deve apenas ter disciplina e vontade de redirecionar a sua vida.

21 de abril a 20 de maio

CARTA: RODA DA FORTUNA – SIGNIFICA INSTABILIDADE

Será um ano de muito movimento, desapego de velhos paradigmas, de muitas e rápidas mudanças. Relacionamentos insatisfatórios terão os dias contados e quem se encontra só, terá uma ou várias oportunidades de encontrar a felicidade, desde que não seja incompatível com a sua liberdade e independência. 2020 será para sair da sua redoma, redescobrir-se, fortalecer-se ainda mais e essa renovação vai torná-lo imparável, porém deverá fazer algumas pausas ao longo do ano para não se esgotar energeticamente.

GÉMEOS

21 de maio a 21 de junho

CARTA DO ANO: TEMPERANÇA – SIGNIFICA EQUILÍBRIO

2020 será um ano de balanços, de avaliar o que realmente pretende para a sua vida. Os pequenos contratempos que terá de enfrentar, não o impedirão de passar um magnífico ano, desde que não se disperse em coisas sem interesse. Este ano será um ano de balanços onde irá definir o que pretende realmente para o futuro, que pessoas pretende na sua vida e quais vai querer afastar, que profissão pretende seguir porque só vai querer sentir-se realizado a todos os níveis.

22 de junho a 22 de julho

CARTA DO ANO: JULGAMENTO – SIGNIFICA NOVO CICLO

Em 2020 estes nativos deverão ser mais audazes e aceitar as mudanças ou os contratempos que poderão ocorrer. Será imprescindível inovar e não ter qualquer receio de partilhar as suas ideias e pontos de vista. Deverão ter mais segurança em si próprios e lutarem pelas mudanças que querem ver nas suas vidas. Se derem largas às suas emoções, estes nativos poderão alcançar novos horizontes, novos mundos. Será um ano decisivo, tanto para assuntos do coração quanto para a carreira.

LEÃO



23 de julho a 22 de agosto

CARTA DO ANO: O MAGO – SIGNIFICA HABILIDADE

Para que o ano de 2020 corra da melhor forma, estes nativos deverão aceitar alterar a sua rotina e transformar o seu quotidiano sem deixarem de ser persistentes, e guardando o autocontrolo para assumir as suas responsabilidades. Só sabendo o que realmente querem, poderão demonstrar os seus sentimentos mais sinceros à sua cara-metade e projetar-se no futuro. Se estão solteiros, deverão investir numa nova história, alterando todos os critérios que não lhes têm permitido ser felizes.

23 de agosto a 22 de setembro

CARTA DO ANO: A PAPISA – SIGNIFICA MISTÉRIO

2020 será um ano estável em todas as áreas da vida destes nativos. Conseguirão conciliar e equilibrar a vida pessoal e profissional de tal forma que também terão tempo de sobra para a família. Profissionalmente, as recompensas também serão significativas. A autoestima destes nativos também estará em alta. Apesar dos assuntos sentimentais não serem uma prioridade, terão nas suas mãos a possibilidade de melhorar os relacionamentos existentes e conseguirão dar atenção à sua cara-metade.

23 de setembro a 22 de outubro

CARTA DO ANO: ENAMORADOS – SIGNIFICA ESCOLHA

Em 2020 estes nativos terão de se aplicar, de investir em novos projetos. Poderá nem sempre ser fácil mas terão toda a capacidade para levar as suas metas para a frente. Devem confiar em si mesmos e não deixar que o stress os sobrecarregue. Alguma competição poderá fazer parte das suas rotinas, e tarefas muito duras poderão afetar a sua moral, porém as recompensas serão favoráveis. Deverão proteger-se das emoções fortes, que os poderão esgotar física e psicologicamente.

23 de outubro a 21 de novembro

CARTA DO ANO: TORRE – SIGNIFICA COLAPSO DE CONVICÇÕES ERRADAS

2020 será desafiante e até contraditório. Estes nativos necessitarão de se focar no que é realmente importante, de se distanciarem um pouco das suas emoções e amadurecerem em todas as áreas. Durante este ano, não estarão dispostos a fazer concessões, nem ter compromissos sérios a longo prazo. Olharão de uma forma objetiva para as suas vidas amorosas e decidirão o que pretendem para o futuro, que decisões contribuirão verdadeiramente para a sua felicidade.

22 de novembro a 21 de dezembro

CARTA DO ANO: ESTRELA – SIGNIFICA ESPERANÇA

Será provável que em 2020 estes nativos queiram fazer uma pausa na relação para perceber se a paixão acabou ou se a outra pessoa os sufoca, porque estes nativos não gostam que lhes limitem os movimentos e este ano não será diferente. Em 2020, devem esforçar-se para desenvolver as suas carreiras e melhorar as suas finanças. Deverão fazer as escolhas acertadas pois será com essas escolhas que irão viver na próxima década. Estes nativos deverão permanecer lúcidos, pragmáticos e não ter “mais olhos do que barriga” nos seus projetos e relacionamentos.

22 de dezembro a 19 de janeiro

CARTA DO ANO: O PAPA – SIGNIFICA SABEDORIA

Se forem audazes e rápidos, se levarem as suas ambições a sério e com disciplina, precisão e tática, irão alcançar sucessos ao longo deste ano. 2020 para estes nativos é um processo de metamorfose, que por vezes será agradável e por outras, algo perturbador psicologicamente. O nativo de Capricórnio poderá ter alguma dificuldade em reencontrar-se, em estar em sintonia com o seu verdadeiro “Eu”. Será por isso essencial que em alguns momentos estes nativos usufruam de descanso e solidão. Se explicar tudo convenientemente, a sua família compreenderá perfeitamente a sua necessidade de se isolar.

AQUÁRIO



20 de janeiro a 18 de fevereiro

CARTA DO ANO: A JUSTIÇA – SIGNIFICA JUSTIÇA

2020 não será de todo um ano tranquilo, por isso o melhor é aceitar as mudanças de uma vez. O facto de ser extremamente independente poderá fazer com que perca a pessoa que está ao seu lado. Não magoe alguém que o ama, tenha consciência se pretende realmente perder alguém importante. Independentemente da sua decisão, irá sempre aprender com essa experiência. Para começar bem o ano, altere a visão de si mesmo e das suas relações. O stress será de tal forma presente que perturbará o seu humor e o seu sono. A tensão fará com que se sinta sempre irritado e até poderá desencadear alguns problemas musculares.

19 de fevereiro a 20 de março

CARTA DO ANO: EREMITA – SIGNIFICA SOLIDÃO

Em 2020 alguns destes nativos poderão ser obrigados a mudar de emprego devido à desativação do posto de trabalho. Se tal acontecer, recuperarão rapidamente e será sempre para seu bem. Se trabalha por conta própria, é importante que analise com olhos de ver as suas finanças. A criatividade destes nativos será um trunfo e poderá utilizar a sua imaginação para projetos inovadores. Contudo, se o trabalho for demasiado, não hesite a delegar tarefas, a criar uma equipa de confiança em quem poderão confiar.