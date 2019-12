É já este sábado, dia 14 de dezembro, às 17h30, na EFTA – Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro, que é apresentado o livro “O Terno Despertar da Engomadeira”, de Maria Gabriela da Silva Leal.

Publicado pela Manufactura Editora, e com apresentação de Maria José Azevedo Santos, a obra, uma narrativa envolvente e enigmática, explora o sentido da vida, a beleza da sua imprevisibilidade e o paradoxo da condição humana. Uma história de amor intensa e comovente, uma viagem surpreendente e arrebatadora pelos problemas atuais da nossa sociedade.

O alinhamento do evento contará com a participação especial do Grupo de Cordas da Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra.

Após a sessão de lançamento realizar-se-á um jantar com menu inspirado no conteúdo do livro, no Restaurante Rota da Luz (restaurante de aplicação da EFTA, situado no mesmo edifício) com reserva obrigatória.