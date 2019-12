Ingredientes

• 175 g de açúcar

• 4 ovos muito frescos

• 1 colher de sobremesa de maisena

• 7,5 dl de leite

• 1 Casca de limão

• Canela

Preparação

Separam-se as gemas das claras.

Batem-se as claras em castelo e quando estiverem bem firmes juntam-se 50g de açúcar, continuando a bater até se obter um preparado bem espesso e seco.

Entretanto, leva-se leite ao lume com o restante açúcar e a casca de limão. Quando ferver, reduz-se o calor para manter apenas uma fervura suave. Deitam-se dentro colheradas do preparado de claras e açúcar. Deixam-se cozer rapidamente, voltando-as.

Retiram-se as farófias com uma escumadeira e colocam-se num passador para escorrer. O leite que vai escorrendo das farófias junta-se ao do tacho. Depois dispõem-se no prato ou travessa de serviço, fundos.

Deixa-se arrefecer o leite em que as farófias cozeram e adiciona-se a maisena desfeita num pouco de leite ou de água frios e as gemas. Leva-se ao lume, mexendo sem parar para cozer e engrossar. Rectifica-se o açúcar se for necessário.

Cobrem-se as farófias com o molho e polvilham-se com canela.

Servem-se mornas ou frias.