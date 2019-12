No âmbito do projeto “Clube Sénior de Avelãs de Cima”, o Gabinete Técnico Florestal do Município de Anadia realizou, no passado dia 2 de dezembro, na antiga Escola Básica do 1.º Ciclo de Avelãs de Cima, uma ação de sensibilização/esclarecimento sobre floresta, bem como sobre as medidas e ações especiais de prevenção contra incêndios rurais (gestão de combustível) e uso do fogo (queimas e queimadas).

O projeto, desenvolvido em parceria com a Junta de Freguesia de Avelãs de Cima, tem como objetivos principais combater o isolamento social, incentivar a socialização e partilha de experiências entre as pessoas idosas, promovendo atividades de educação, formação, lazer, cultura, desportivas e recreativas. Pretende com esta iniciativa promover a qualidade de vida, junto das pessoas idosas e contribuir para um envelhecimento participativo, ativo e saudável na comunidade.