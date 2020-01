TAROT | NATUROPATIA | MTC | REIKI | TERAPIAS ENERGÉTICAS | CRISTALOTERAPIA

OLIVEIRA DO BAIRRO | ANADIA | ÁGUEDA | BUSTOS | AVEIRO

Tlm. 919 255 530

Por: Teresa Gonçalves

CARNEIRO | TOURO | GÉMEOS | CARANGUEJO | LEÃO | VIRGEM | BALANÇA | ESCORPIÃO | SAGITÁRIO | CAPRICÓRNIO | AQUÁRIO | PEIXES

CARNEIRO

21 de março a 20 de abril

CARTA: EREMITA – Significa Solidão

AMOR – Viva os momentos de cumplicidade com o seu par e invista no fortalecimento dos laços existentes.

SAÚDE – Tendência para problemas ósseos, faça exercício físico moderado.

DINHEIRO – Semana menos produtiva do que o habitual, mas se tiver paciência e for perseverante conseguirá excelentes resultados. Aja com prudência.

***

21 de abril a 20 de maio

CARTA: TEMPERANÇA – Significa Equilíbrio

AMOR – Se souber aproveitar a energia desta semana poderá ter agradáveis surpresas. Um relacionamento sentimental pode ficar mais forte, com maior compromisso mútuo.

SAÚDE – Tendência para problemas renais.

DINHEIRO – Semana de alguma estabilidade a nível financeiro. Conseguirá tratar de alguns assuntos pendentes de forma tranquila. Estabeleça limites coerentes.

***



GÉMEOS

21 de maio a 21 de junho

CARTA: IMPERATRIZ – Significa Realização

AMOR – Não deixe de falar sobre seus anseios com o seu par. Se está só esteja preparado porque o amor poderá dar um ar da sua graça.

SAÚDE – Tendência para se sentir deprimido. Faça saídas pontuais.

DINHEIRO – Não deixe que os outros tomem decisões por si, mostre que é uma pessoa segura e arrojada, capaz de levar avante projetos ambiciosos.

***

22 de junho a 22 de julho

CARTA: FORÇA – Significa Domínio

AMOR – Controle o humor, caso contrário pode ter conflitos com o seu par.

SAÚDE – Tendência para perturbações de origem nervosa que podem causar insónias.

DINHEIRO – Não delegue competências em pessoas inexperientes, a responsabilidade de erros recairá sobre si e as consequências nefastas também. Deverá encontrar o lado prático das coisas e não gastar erradamente energias que lhe farão falta no dia a dia.

***



LEÃO



23 de julho a 22 de agosto

CARTA: JULGAMENTO – Significa Novo Ciclo

AMOR – Conseguirá dar a volta a algumas desavenças com a sua cara metade. Evite passar o tempo envolvido em sonhos e a fazer castelos no ar.

SAÚDE – Fortaleça o seu sistema imunitário.

DINHEIRO – Pode ser chegado o momento de falar na partilha de bens, leve as coisas com calma para evitar conflitos desnecessários. Algumas parcerias darão certo nesta altura.

***

23 de agosto a 22 de setembro

CARTA: PAPISA – Significa Mistério

AMOR – Tendência para relacionamentos pouco claros ou clandestinos. Tenha em atenção para não colocar a perder algo valioso para si.

SAÚDE – O seu aparelho digestivo estará mais sensível devido ao seu estado de espírito.

DINHEIRO – Sentirá predisposição para evoluir nos estudos ou na sua formação profissional. Aproveite o impulso desta conjuntura e dê asas para que se materialize a sua vontade.

***





23 de setembro a 22 de outubro

CARTA: DIABO – Significa Más Energias

AMOR – Poderá contar que o seu relacionamento passe por situações de algum stress. Modere os seus ciúmes e o seu lado mais autoritário.

SAÚDE – Pratique exercício físico para melhorar o sistema cardiovascular.

DINHEIRO – Semana de algumas lutas pela sua segurança financeira que, embora seja importante, não é tudo. Terá tudo do seu lado para poder triunfar.

***

23 de outubro a 21 de novembro

CARTA: MAGO – Significa Habilidade

AMOR – Terá capacidade para superar todas as provas que o seu relacionamento tenha de enfrentar. Se está sozinho poderá sentir atração por alguém.

SAÚDE – Tendência para dores de cabeça.

DINHEIRO – No trabalho, deverá dedicar-se um pouco mais e mostrar-se mais arrojado. Semana cheia de estratégias e jogadas acertadas.

***

22 de novembro a 21 de dezembro

CARTA: MORTE – Significa Renovação

AMOR – Período de calmaria, alegria e romance. Pequenas desavenças que tenham surgido têm tendência a dissipar-se. Vivencie momentos de entendimento mútuo.

SAÚDE – Problemas de ordem menor nas articulações.

DINHEIRO – Acrescente dinamismo às suas tarefas rotineiras, porém deve evitar ferver em pouca água. A palavra de ordem é o equilíbrio e saber gerir prioridades.

***

22 de dezembro a 19 de janeiro

CARTA: RODA DA FORTUNA – Significa Instabilidade

AMOR – Poderá ser levado a comportamentos imprevistos. Cuidado com relações tensas. Na família, um elemento mais jovem pode causar alguma preocupação.

SAÚDE – Tendência para alteração do sistema nervoso.

DINHEIRO – Deverá aproveitar todas as suas capacidades para evoluir. Fase criativa e próspera, se aceitar a divergência de opiniões como algo favorável à sua progressão na carreira.

***

AQUÁRIO



20 de janeiro a 18 de fevereiro

CARTA: PAPA – Significa Sabedoria

AMOR – Tente evitar que a sua exagerada confiança e teimosia estrague uma relação amorosa duradoura. Seja razoável a entender também o outro lado.

SAÚDE – Se estiver ao sol use protetor solar. Tendência para alergias de pele.

DINHEIRO – Procure pensar antes de agir. Atitudes precipitadas poderão trazer-lhe alguns dissabores. Deve agir com calma e muita ponderação. Seja sábio; observe e só depois deve agir.

***



19 de fevereiro a 20 de março

CARTA: ENAMORADOS – Significa Dúvida

AMOR – Algumas dúvidas poderão abalar a tão desejada paz na sua união. Por vezes, é necessário levantar determinadas questões para colocar à prova o amor que sente pela sua cara metade.

SAÚDE – Tendência para dificuldades respiratórias na sequência de uma gripe.

DINHEIRO – Vai sentir-se motivado para avançar com projetos ambiciosos ou retomar uma atividade pendente. Ritmo de trabalho mais acelerado do que o habitual. Mantenha a serenidade necessária.