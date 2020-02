O Município de Anadia vai assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil (1 de março), na próxima segunda-feira, dia 2 de março, entre as 9h30 e as 12h, com a realização de uma atividade no Centro Escolar de Sangalhos.

A autarquia, através do Gabinete Municipal de Proteção Civil, juntamente com os Bombeiros Voluntários de Anadia, a Guarda Nacional Republicana (Núcleo Escola Segura) e a Associação Floresta do Baixo Vouga (Sapadores Florestais) vai promover uma ação de formação e informação, visando a sensibilização em matéria de autoproteção e de colaboração com as autoridades, no âmbito da Proteção Civil.

“Civil Defence and Firts Aider in Every Home” é o tema deste ano do Dia Internacional da Proteção Civil, com o qual se pretende dar destaque ao cidadão, enquanto primeiro agente de proteção civil, um dos lemas mais gratos do sistema de proteção civil e, cada vez mais pertinente, face à necessidade de promover a resiliência de todos face ao crescente número de eventos extremos, potenciados pelas alterações climáticas e pela transformação da vida em sociedade.