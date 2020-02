TAROT | NATUROPATIA | MTC | REIKI | TERAPIAS ENERGÉTICAS | CRISTALOTERAPIA

Por: Teresa Gonçalves

CARNEIRO

21 de março a 20 de abril

CARTA: ESTRELA

AMOR – Fase mais emotiva em que sentirá alguma vontade de descarregar as suas frustrações. Se achar que foi injusto de alguma forma com o seu par, avance com um pedido de desculpas porque errar é humano.

SAÚDE – Sem problemas de maior.

DINHEIRO – Financeiramente passará por uma fase mais estável e tranquila.

***

21 de abril a 20 de maio

CARTA: CARRO

AMOR – Vai sentir vontade de dar um novo impulso à sua vida sentimental.

SAÚDE – Tendência para problemas de tensão muscular. Relaxe mais.

DINHEIRO – Mudanças positivas a nível laboral, poderá eventualmente ter de desacelerar um pouco o ritmo e evitar situações tensas. Mantenha-se focado nos seus objetivos e superará situações complicadas.

***



GÉMEOS

21 de maio a 21 de junho

CARTA: EREMITA

AMOR – Viva os momentos de cumplicidade com o seu par e invista no fortalecimento dos laços sentimentais e de amizade.

SAÚDE – Tendência para problemas ósseos, faça exercício físico moderado.

DINHEIRO – Semana um pouco menos produtiva do que o habitual mas se tiver paciência e for perseverante conseguirá excelentes resultados.

***

22 de junho a 22 de julho

CARTA: ENAMORADOS

AMOR – Por vezes é necessário levantar determinadas questões para colocar à prova o amor que sente pela sua cara metade. Não se precipite, use e abuse de toda a cautela.

SAÚDE – Tendência para dificuldades respiratórias na sequência de uma gripe.

DINHEIRO – Vai sentir-se motivado para avançar com novos projetos ou retomar uma atividade pendente.

***



LEÃO



23 de julho a 22 de agosto

CARTA: JULGAMENTO

AMOR – Tente não estragar o que conquistou até aqui por causa das suas atitudes pessimistas. Veja o lado positivo das pessoas e aprenda com os erros.

SAÚDE – Tendência para problemas hepáticos. Faça uma alimentação detox.

DINHEIRO – Resista a impulsos consumistas. O ambiente laboral poderá ter tendência a andar mais pesado mas é uma fase passageira.

***

23 de agosto a 22 de setembro

CARTA: MUNDO

AMOR – Semana de encontros benéficos onde a reciprocidade com o seu par será uma constante. Aproveite esta fase positiva no seu relacionamento e limem pequenas arestas.

SAÚDE – Sem problemas de maior.

DINHEIRO – Poderão surgir algumas viagens a trabalho e eventualmente ter de adaptar o seu quotidiano a esta realidade. Período financeiro com conjuntura favorável.

***





23 de setembro a 22 de outubro

CARTA: RAINHA DE OUROS

AMOR – Semana propensa a despertar paixões. A sua sensualidade e magnetismo pessoal estarão tão em alta que atrairá para si os olhares do sexo oposto por admiração.

SAÚDE – Faça exercício físico e aumente a ingestão de água.

DINHEIRO – Pondere bem os prós e os contras antes de se decidir a abandonar algo que tem como certo, por algo que não tem a certeza se é seguro.

***

23 de outubro a 21 de novembro

CARTA: ÁS DE OUROS

AMOR – Com determinação vai chegar a acordo com o seu par e juntos delinearão estratégias de futuro para a vida a dois. Romance favorecido.

SAÚDE – Reforce os seus níveis de potássio e outros minerais.

DINHEIRO –Vai querer concentrar-se nos seus objetivos reais do momento, estabilizar as suas economias, conseguir dar um melhor ritmo aos seus projetos e sentir-se realizado.

***

22 de novembro a 21 de dezembro

CARTA: PAPA

AMOR – Tente evitar que a sua exagerada confiança e teimosia estrague uma relação amorosa duradoura. É fundamental que seja razoável, caso surjam alguns conflitos.

SAÚDE – Tendência para problemas oftálmicos.

DINHEIRO – Procure pensar antes de agir. Atitudes precipitadas poderão trazer-lhe alguns dissabores. Deve agir com calma e muita ponderação.

***

22 de dezembro a 19 de janeiro

CARTA: JUSTIÇA

AMOR – Dedique mais tempo ao ser amado, antes que ele reclame atenção. Se está sozinho no que respeita ao amor, confie na sua intuição para tomar decisões acertadas.

SAÚDE – Evite alimentos muito pesados e condimentados.

DINHEIRO – Poderá receber uma notícia a nível de trabalho, mas não espere sentado e faça o seu papel de forma dinâmica e impulsionadora.

***

AQUÁRIO



20 de janeiro a 18 de fevereiro

CARTA: PAPISA

AMOR – Deve gerir o tempo de forma a conseguir organizar a dinâmica familiar. Terá necessidade de esclarecer alguns atritos, de forma a equilibrar o seu lado emocional.

SAÚDE – Poderá sentir alguma angústia. Tente controlar o stress.

DINHEIRO – Algumas mudanças estão a caminho, porém serão mudanças lentas mas trarão o equilíbrio de que necessita. Faça o seu trabalho com vontade e verá que sairá muito mais recompensado.

***



19 de fevereiro a 20 de março

CARTA: RODA DA FORTUNA

AMOR – Cuidado com relações tensas. Na família, um elemento mais jovem pode causar alguma preocupação. Divirta-se em família.

SAÚDE – Tendência para alteração do sistema nervoso.

DINHEIRO – Deverá aproveitar todas as suas capacidades para evoluir. Fase criativa e próspera se aceitar a divergência de opiniões como algo favorável à sua progressão na carreira.