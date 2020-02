A Escola Profissional de Anadia (VITI), pelo terceiro ano, promove, em parceria com a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e Associação Humanitária dos Bombeiros, o passeio solidário noturno pelas ruas de Anadia cujos contributos revertem para a modernização do parque automóvel e proteção da corporação dos bombeiros anadienses.

O Led Run 2020 regressa, assim às ruas da cidade, a 16 de maio, pelas 20h.

“Dando continuidade a uma ação de sucesso, razão de grande orgulho, mais uma vez, o passeio pretende continuar o sonho que começou nos anos anteriores; sonho esse que teve muito sucesso graças à colaboração de todos”, avança a JB Adriano Aires, diretor da Escola Profissional de Anadia.

Reconhecendo o trabalho e esforço diário dos bombeiros e respetiva Associação, “pretende-se mostrar a gratidão a esta entidade que, de forma generosa e solidária, se prontifica em ajudar a população das mais variadas formas, com gestos de grande nobreza e solidariedade”, acrescenta aquele responsável que diz ainda: “Este movimento tem o objetivo de angariar fundos para a corporação de Bombeiros Voluntários de Anadia”.

Depois da comparticipação na compra de duas viaturas de transporte de doentes não urgentes, sendo que a do ano passado teve a particularidade de ser elétrica, agora, a proposta visa a aquisição de um auto-tanque ligeiro, equipamento particularmente importante que virá colmatar uma carência sentida pela corporação de Anadia.

Como tem acontecido nos anos anteriores, o Passeio Solidário Noturno termina no recinto do Vale Santo, onde os participantes vão ser recebidos com animação musical e claro, com barraquinhas de “comes e bebes” exploradas por associações do município que se juntam à organização nesta nobre missão.

A noite será animada por bandas musicais do concelho que pretendam associar-se à causa e deixar o seu contributo.