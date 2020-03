Depois do Jornal da Bairrada ter avançado na noite de domingo a existência de um caso confirmado de COVID-19 no concelho de Anadia, a Câmara e a Autoridade de Saúde de Âmbito Local (ASAL) acabam de confirmar a existência de uma cidadã infetada, “cuja identificação não consta dos registos da Freguesia de Vilarinho do Bairro”.

Numa nota difundida nas redes socias, a autarquia assegura que se trata de uma paciente, assintomática, sendo um dos elementos de um casal de emigrantes que regressou ao nosso país no início do mês de março, e que tem uma habitação em Vilarinho do Bairro, no limite com o lugar de Pedralva. “Foi confirmada, pelos serviços de saúde local, a estada destes dois cidadãos, e, ainda, que se encontram bem, tendo-lhes sido imposta a quarentena obrigatória, bem como o adequado isolamento entre ambos, apesar de a pessoa infetada não apresentar qualquer sintoma. A ASAL está a acompanhar a situação, mantendo uma vigilância ativa e esperando ser este um dos casos de recuperação no próprio domicílio”, diz a mesma nota.

“Não obstante o apoio dos senhores presidentes das juntas de freguesia, que se encontram alertados para este tipo de situações, solicitamos a cooperação de todas as pessoas recém-chegadas de países onde se registe um elevado surto epidémico de COVID-19, para que, de forma sensata, procurem o aconselhamento dos serviços de saúde e se coloquem em isolamento profilático voluntário. Desta forma, proteger-se-ão e protegem os outros, desde logo todas as pessoas próximas”, pode ler-se no comunicado.

A Câmara de Anadia apela “à serenidade dos nossos munícipes e reforçamos o nosso apelo para uma rigorosa observância, não só das determinações e imposições decorrentes da declaração do estado de emergência pelo Presidente da República, mas também das orientações que vão sendo divulgadas pelas autoridades competentes, nomeadamente a Direção-Geral da Saúde e a Guarda Nacional Republicana. Pedimos, ainda, que seja prestada uma particular atenção às orientações veiculadas pela ASAL, a quem compete, no nosso concelho, a divulgação da informação relativa à evolução da pandemia por COVID-19”, termina o comunicado.