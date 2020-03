TAROT | NATUROPATIA | MTC | REIKI | TERAPIAS ENERGÉTICAS | CRISTALOTERAPIA

Por: Teresa Gonçalves

CARNEIRO

21 de março a 20 de abril

CARTA: JUSTIÇA

AMOR – Não exija demais do seu par, ele deve estar preparado para dar de livre e expontânea vontade, não por obrigação. Encontros sociais são benéficos durante esta semana.

SAÚDE – Tendência para problemas digestivos.

DINHEIRO – A melhor forma de resolver os problemas é encará-los de frente e começar a resolver um a um. Boa altura para assinatura de contratos, tudo dentro da lei.

***

21 de abril a 20 de maio

CARTA: TORRE

AMOR – A conjuntura desta semana está longe de ser calma, porém estará mais aberto a aceitar as coisas tal como são e o seu relacionamento terá um ar mais leve e respirável.

SAÚDE – Prevê-se alguns problemas a nível ósseo.

DINHEIRO – Aos poucos a sua situação financeira está a mudar. Talvez um aumento ou mudança de planos nos seus negócios. Seja qual for o motivo, essa mudança estará gradualmente a alterar positivamente o seu futuro. Aproveite para despertar talentos escondidos.

***



GÉMEOS

21 de maio a 21 de junho

CARTA: MAGO

AMOR – Deve demonstrar mais altruísmo para com quem o rodeia. Algumas preocupações a nível sentimental serão infundadas. Não confunda sentimentos.

SAÚDE – Tendência para dores de cabeça e cansaço.

DINHEIRO – Deve orientar-se de forma a demonstrar mais responsabilidade e organização no local de trabalho. Coloque à prova a sua versatilidade e não receie ser arrojado.

***

22 de junho a 22 de julho

CARTA: IMPERADOR

AMOR – Se tiver filhos, durante esta semana poderão ser o centro da sua atenção. Deve ter uma mente aberta pois também pode aprender com as experiências que eles lhe trazem.

SAÚDE – Tendências para oscilações da pressão arterial.

DINHEIRO – Para atrair o sucesso, é necessário ser Otimista. Além de atrair boas energias, conseguirá ver benefícios onde os demais só veem problemas.

***



LEÃO



23 de julho a 22 de agosto

CARTA: EREMITA

AMOR – A nível sentimental, estará numa fase mais solitária, mais virado para as suas necessidades e mais introspetivo.

SAÚDE – Tenha algum cuidado para não se desgastar demasiado.

DINHEIRO – Alguns contactos e novas propostas trarão melhorias significativas a nível profissional e financeiro, porém terá de tomar a iniciativa para se mover na direção certa. No momento certo, terá a sua recompensa.

***

23 de agosto a 22 de setembro

CARTA: PAPA

AMOR – Não se comprometa com as escolhas dos outros, apenas pode dar a cara pelas suas. Durante esta semana pode conhecer pessoas que lhe trarão conhecimento e alegrias.

SAÚDE – Tendência para problemas de visão.

DINHEIRO – Pondere algumas estratégias para ter mais lucros e permitir que as suas finanças prosperem mais. Poderá acumular tarefas para progredir e ter mais liberdade financeira.

***





23 de setembro a 22 de outubro

CARTA: FORÇA

AMOR – Alguma frieza em demonstrar sentimentos poderá prejudicar a dinâmica no seu relacionamento e na família. Entregue-se mais e poderá contar com mais estabilidade e compreensão de quem o rodeia.

SAÚDE – Deverá cumprir um plano semanal de exercício físico.

DINHEIRO – Deve ser mais flexível face aos desafios profissionais que se apresentam.

***

23 de outubro a 21 de novembro

CARTA: JULGAMENTO

AMOR – Poderá ser uma boa semana, o final de um ciclo e o começo de nova viagem. No setor sentimental, tenha bons pensamentos e atitudes para atrair o melhor para a sua vida.

SAÚDE – Deve ter algum cuidado com alimentos ricos em gorduras e sal.

DINHEIRO – Alguém poderá ajudá-lo a conquistar um novo trabalho. Apesar de ser uma semana equilibrada, use os seus recursos financeiros com sabedoria.

***

22 de novembro a 21 de dezembro

CARTA: SOL

AMOR – Deverá cuidar da sua saúde emocional evitando stress desnecessário com situações que pode relativizar. Na procura da liberdade, não acabe por se afastar de todos.

SAÚDE – Sem problemas de maior.

DINHEIRO – Setor financeiro protegido, porém deve tornar-se mais sensível às necessidades de quem o rodeia. Não negue ajuda quando solicitado. Boa altura para viajar.

***

22 de dezembro a 19 de janeiro

CARTA: MORTE

AMOR – Esta é uma fase de novos recomeços, onde familiares e amigos estarão mais próximos para lhe darem o apoio de que necessita. Aceite essa ajuda sem vergonha.

SAÚDE – Poderão surgir alguns problemas com a coluna vertebral.

DINHEIRO – Deve sair da sua zona de conforto e aceitar projetos que o desafiem. Procure encontrar satisfação naquilo que faz.

***

AQUÁRIO



20 de janeiro a 18 de fevereiro

CARTA: RODA DA FORTUNA

AMOR – Poderá haver divergências com o seu par, mas nada que não possa ser superado com uma boa dose de compreensão e bom senso. Desafios familiares na ordem do dia.

SAÚDE – Tendência para andar mais stressado. Procure acalmar-se.

DINHEIRO – As propostas profissionais e empreendimentos planeados para esta fase serão bem sucedidos. Oportunidades repentinas exigirão decisões rápidas e precisas.

***



19 de fevereiro a 20 de março

CARTA: DEPENDURADO

AMOR – Novas amizades e o apoio familiar podem ajudá-lo a manter um maior equilíbrio emocional. Se sentir que tem energia para colocar em prática algumas mudanças, faça-o.

SAÚDE – Pode necessitar de um suplemento vitamínico.

DINHEIRO – Pode ser o momento de novos rumos. Se não está satisfeito com a vida profissional e lhe exige demasiados sacrifícios, pondere algo de acordo com as suas ambições.