Com um total de oito atletas, a formação Miranda Factory Team terá uma temporada recheada de competições. Este ano e com a centralização de todas as equipas Miranda Bike Parts (exceção ciclismo), a Miranda Factory Team competirá nas vertentes de Enduro, E-Bikes, Downhill e XCO/XCM. Foi no passado sábado, dia 29, que a Miranda Factory Team fez a sua a presentação oficial 2020. O evento decorreu no Centro de Artes de Águeda (CAA), contanto com a presença de toda a administração da Miranda & Irmão, parceiros, imprensa e amigos.

Nas novidades temos a estoniana Maaris Meier, uma das estreias nesta formação. A ex-atleta olímpica conta no seu palmarés com cerca de 26 títulos no seu país natal e quatro em Portugal. Maaris veio para Portugal em 2012 e atualmente é uma das mais multifacetadas atletas no nosso país.

Repetente nesta formação e com um importante papel no desenvolvimento do segmento e-bike temos Emanuel Pombo. O madeirense conta com um invejável palmarés (10 títulos nacionais) e será um dos chefes de fila desta formação.

José Borges, agora com apoio direto da equipa, será um dos principais atletas no Enduro. “Dotado de uma força incrível, Borges é sinal de vitória e o objetivo é conquistar títulos para a formação aguedense”, destaca a equipa.

Entre as estreias nesta formação, além de Maaris, a Miranda Factory Team aposta em Silas Grandy e Nuno Reis. O alemão que veio para Portugal ainda com tenra idade, tem sido nos últimos anos, um dos animadores dos Campeonatos Nacionais. Já Reis é o atual campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal de Downhill na categoria de cadetes. Destaque para o título no IXS Internacional, conquistado pelo jovem.

Com renovações na equipa estão Gonçalo Bandeira e Tiago Ladeira. O lousanense – atual Campeão da Europa de Downhill irá apostar tudo na Taça e Campeonato do Mundo de Downhill. Recorde-se que Gonçalo garantiu ano passado numa das etapas, um brilhante quinto lugar entre os juniores. Já Ladeira, irá aproveitar todos os ensinamentos dos seus colegas Pombo e Borges, evoluindo assim na especialidade de enduro e e-bikes. Destaque para o título de Campeão da Europa de Downhill júnior e a medalha de bronze no Enduro World Series – classe Sub21.

Vasco Bica – ex-campeão nacional, será o oitavo elemento da Miranda Factory Team. Com caracter de semiprofissional, o atleta ainda a recuperar de lesão, terá como principal foco o Campeonato Nacional de Downhill e algumas etapas do IXS esta temporada.

No evento, foram ainda apresentados os equipamentos e as bikes que a equipa irá utilizar. São elas a KTM Macina Prowler e-bike, a Scott Gambler para downhill e a Scott Ramson para enduros, equipadas com componentes de referência Miranda Bike Parts.

A equipa segue já esta semana para o Mónaco, onde irá marcar presença na primeira ronda do World E-Bikes Series 2020.