O Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital de Aveiro, do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, reabriu esta quinta-feira, depois de ter sido encerrado no passado dia 17 de março, por infeção COVID- 19 de alguns profissionais da equipa de pediatria.

O serviço está em funcionamento entre as 08h e até às 20h, horário que se manterá até novas indicações, diz nota daquela unidade de saúde.



O Centro Hospitalar informa que que todas as crianças que necessitarem de cuidados de urgência devem, como habitualmente, dirigir-se ao Serviço de Urgência, onde poderão fazer a inscrição em dois espaços distintos: Se vierem encaminhadas pela Saúde 24 ou pelo médico de família com suspeição de infeção pelo coronavírus ou se tiverem sintomas de febre, tosse e/ ou dificuldades respiratórias, farão a sua inscrição na janela exterior e serão reencaminhadas para a triagem no interior da urgência pediátrica; Se não tiverem aqueles sintomas e forem à urgência por outros motivos, deverão fazer a inscrição no interior da Serviço de Urgência de Adultos e devem dirigir-se, pelo exterior, até ao complexo da Consulta Externa de Pediatria (seguindo a fita orientadora).

A linha de Apoio à Criança Doente, criada aquando do encerramento da Urgência Pediátrica, continuará em funcionamento das 09h às 24h (TL. 934 062 237 ou EMAIL: sos.pediatria.aveiro@chbv.min-saude.pt).