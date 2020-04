“Biblioteca à porta” é a nova valência da Biblioteca Municipal de Anadia (BMA). Este serviço, que faz chegar a casa do utilizador o material requisitado, permite manter operacional o empréstimo domiciliário de livros, revistas, CD’s e DVD’s, durante o período em que a BMA estiver encerrada ao público, devido ao coronavírus SARS-CoV-2.

Pedidos e reservas podem ser feitos por telefone (231519090), em dias úteis, entre as 8h30 e as 14h30, e/ou via internet, através do endereço eletrónico geral@bm-anadia.pt. O “Biblioteca à porta” está apenas disponível para utilizadores residentes no concelho. O catálogo da Rede de Bibliotecas de Anadia pode ser consultado em www.bm-anadia.pt. Este serviço cumpre todas as normas de higienização, aconselhadas pela Direção-Geral da Saúde.

Recorde-se que a BMA tem vindo a adaptar-se ao novo contexto. Algumas atividades de promoção do livro e da leitura, outrora presenciais, são agora disponibilizadas on-line. Pretende-se assim continuar a prestar um serviço de proximidade, promovendo a leitura.