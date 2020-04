Se as pessoas não podem ir à biblioteca, a biblioteca pode ir à casa das pessoas. Esta foi a solução encontrada pelo Município de Anadia perante o encerramento temporário da Biblioteca Municipal de Anadia (BMA). Via internet, continua a ser possível assistir à “Hora do Livro”, ao “Teatro de Fantoches”, ao “Contos & Fraldas” e às “Leituras sem Idade”, iniciativas que fazem parte da programação regular da BMA e que promovem hábitos de leitura.

Este serviço público fechou portas a 19 de março, seguindo determinações do Governo implementadas por causa da pandemia de COVID-19. A nova medida obrigou a suspender projetos e atividades de animação da leitura já programadas. No entanto, a 1 de abril, o funcionamento da BMA foi parcialmente retomado e adaptado à nova realidade. Desde então, o Município de Anadia disponibiliza vídeos, através do seu canal de YouTube (bit.ly/3c9GmLl) e da sua página de Facebook (www.facebook.com/municipioanadia/): a “Hora do Livro” fica online às segundas e quintas-feiras; as rubricas “Contos & Fraldas” e “Teatro de Fantoches” ficam acessíveis, alternadamente, ao sábado; e o “Leituras sem Idade”, vídeo mensal, regressa em maio, em dia a anunciar brevemente.

Esta quinta-feira (23 de abril), para comemorar o Dia Mundial do Livro, a “Hora do Livro” será dedicada à obra de Lane Smith, intitulada “É um livro”. Trata-se de uma história divertida e irónica, que reafirma o amor e a preferência pelo livro impresso perante as tentadoras novas tecnologias. No sábado (25 de abril), o “Contos & Fraldas” apresenta um texto simples de Christian Voltz, intitulado “Ainda nada?”. Através do processo do nascimento e crescimento de uma semente, constrói-se uma metáfora da vida, que ensina os mais pequenos a lidar com alegrias e frustrações.