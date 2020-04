Dando continuidade ao que já havia sido feito durante o período em que as escolas foram encerradas em consequência do estado de emergência decretado devido ao COVID-19, o Município de Cantanhede continuará a assegurar o fornecimento de refeições escolares a todas as crianças do Ensino Pré-escolar e do 1.º CEB, que necessitem deste apoio durante o período da interrupção letiva da Páscoa.

O processo está a ser coordenado pelo Câmara Municipal em articulação com os Agrupamentos de Escolas, quem têm estado a monitorizar e a sinalizar todos os pedidos.

Com um número crescente de casos socialmente desfavorecidos a solicitar este apoio, a iniciativa abrange o fornecimento de refeições, que nesta fase passa pela entrega de cabazes, a 45 alunos beneficiários de apoio social escolar (Escalão A) num total de 38 agregados familiares. Como forma de prevenção, as refeições ou bens alimentares são entregues ao domicílio.

Quem pretenda beneficiar deste apoio pode solicitar mais informações através do email deas@cm-cantanhede.pt ou do telefone n.º 231 410 123.